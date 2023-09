Selena Gomez quedó impactada al ver jugar a Lionel Messi: "Lo amo mucho"

Después de que Lionel Messi llegara al Inter de Miami, ha dejado atónito a todo el mundo en Estados Unidos. Su último partido fue el fin de semana donde se enfrentaron con Los Angeles FC y para ello, varias celebridades fueron invitadas para disfrutar del encuentro.

Entre ellos se encontraba Leonardo DiCaprio, el Príncipe Harry, Dwyane Wade, Tyga, Owen Wilson, Steven Yeun, Xolo Maridueña, Caleb Williams, Ed Norton, Mario Lopez y Glen Powell. Sin embargo, quien sorprendió más fue Selena Gomez.

Como ya nos tiene acostumbrados, Lionel Messi tuvo un gran desempeño, pero a los seis minutos de iniciar el segundo tiempo, hizo una asistencia para Jordi Alba y el partido quedó 2-0. Después de la jugada, las cámaras enfocaron a la cantante quien no podía contener su emoción al ver la jugada del argentino.

De hecho, tras su reacción, Selena Gomez se volvió tendencia en las redes sociales, debido a que miles de fanáticos de Messi la compartieron. Luego, conversó con la prensa argentina donde le envió un mensaje al futbolista: "Lo amo mucho".

Así fue la reacción de Selena Gomez a una jugada de Lionel Messi.

Selena Gómez habló de su reacción a la jugada de Leo Messi en su último partido y confesó que lo ama. | Fuente: ESPN Argentina

Selena Gomez estrenó su nueva canción 'Single soon'

Selena Gomez se despidió de agosto volviendo a la escena musical con su nuevo sencillo 'Single soon', en el que celebra la soltería y el empoderamiento femenino. La cantante, recordada estrella juvenil de Disney Channel, ha lanzado finalmente su esperada canción mientras sigue preparando su próximo álbum de estudio. En la letra, Gomez cambia a los chicos por su mejor vestido y una noche con amigas, demostrando que no necesita una relación para ser feliz.

Desde el lanzamiento del tema, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y admiración hacia la artista de 31 años. “La patrona está de vuelta”, “Todo el día estuve esperando este momento”, “Mi nuevo himno”, “Bellísima”, “No decepcionas”, “Está dando todo lo que se supone que debe dar”, “Esa es la Selena que todos queríamos ver”, son solo algunos de los comentarios que sus fanáticos han compartido.

El nuevo sencillo de Selena viene acompañado de un videoclip en el que la cantante celebra la soltería. Desde el comienzo, la idea de no preocuparse por los hombres queda clara con un mensaje de voz de su hermana pequeña Gracie Elliot, de 10 años: "Hola, hermanita, te quiero. Jamás te preocupes por los novios. En absoluto". A continuación, la cantante aparece con un atuendo llamativo, luciendo un minishort vaquero y un bustier brillante, mientras se pregunta cuál será la mejor forma de terminar su relación: "¿Debería hacerlo por teléfono? / ¿Debería dejar una pequeña nota? / ¿En el bolsillo de su abrigo? / Tal vez simplemente desaparezca".

'Single Soon' explora las dudas y decisiones que acompañan a una ruptura. Gomez se lanza a la noche con un minivestido metalizado y zapatos de plataforma, mostrando una actitud de empoderamiento y libertad, muy al estilo de Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) en Sexo en Nueva York (Sex and the city) -Selena ya había hecho un giño a la serie en los previos al estreno de este sencillo-. La salida empieza en una cena para luego viajar en limusina y pasar unas horas de karaoke y baile. La diversión termina en un baño nocturno en la piscina mientras se repite el pegajoso estribillo: “Pronto estaré soltera”.