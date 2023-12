"Fue la peor preparación del mundo": Shakira muestra el desastre que provocó al preparar un dulce navideño

Además de compartir novedades o detalles sobre su trayectoria musical, Shakira también recurre a sus redes sociales para publicar aspectos de su vida cotidiana, revelando su lado más íntimo detrás del escenario.

Recientemente, la expareja de Gerard Piqué colgó un video que muestra el nuevo incidente ocurrido en su cocina. No es la primera vez que la colombiana ha hecho partícipes a sus seguidores de sus aventuras culinarias, basta recordar los famosos panqueques de Mickey Mouse que quemó en su hogar a inicios del 2023.

Motivada por el espíritu navideño, Shakira decidió hacer un dulce para la ocasión. Su intención era preparar una casa de galleta de jengibre, pero según sus propias palabras, "técnicamente, fue la peor preparación del mundo".

Entre risas, la intérprete de Te Felicito grabó el divertido momento mientras los pedazos de la galleta caían uno a uno. La publicación de la artista alcanzó las 5 millones de visualizaciones en menos de 15 horas.

Shakira quiso hacer un dulce navideño, pero no salió como esperaba. | Fuente: Instagram

El resurgimiento de Shakira

En junio de 2022, arrancaría el periodo más complicado para Shakira, del que afirma estar saliendo tras dejar Barcelona para afincarse con sus hijos en Miami. "Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos", explicó en la revista ¡Hola!. "He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido", agregó.

El tema que la catapultó nuevamente a la fama, la famosa Bzrp Music Sessions, Vol. 53, es una suerte de catarsis sobre su separación. Con estrofas como "a ti te quedé grande" o "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", fue reconocido como Canción del Año en los Latin Grammy. Al recibir el galardón, Shakira emocionada dedicó el premio a sus hijos, prometiendo buscar la felicidad en el futuro.

"Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz", afirmó. "En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", zanjó emocionada en la entrega de premios realizada por primera vez en Sevilla.

También agradeció al público español: "Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará".

Shakira pagará multa para evitar ir a prisión



Shakira deberá pagar una multa que asciende a los 7,3 millones de euros a fin de culminar su proceso y así rebajar su condena para evitar ir a prisión. Ello, luego de admitir ante la justicia haber defraudado por 14,5 millones de euros al fisco español entre los años 2012 y 2014.

La colombiana logró un acuerdo que incluye una pena de tres años de pisión, la cual quedará suspendida debido a la sanción. En principio, la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel en su contra.

Asimismo, para librarse de la prisión, Shakira deberá pagar 432 mil euros; es decir, 400 euros por cada día que debía permanecer recluida.

Además de los pagos mencionados, la artista tuvo que devolver los 14,5 millones de euros que aceptó haber defraudado sumado a otros tres millones en intereses.