Smashing Pumpkins sorprende en la celebración navideña de Disney y estrena canción

Los Smashing Pumpkins dieron la bienvenida a las festividades por Navidad con una actuación en vivo en Walt Disney World como parte de la mágica celebración de ABC, The Wonderful World Of Disney: Magical Holiday Celebration. La banda de rock alternativo presentó su canción inédita navideña, Evergreen, y ofreció una interpretación de la clásica Silver Bells, de Bing Crosby.

Muchos espectadores quedaron perplejos por la interpretación poco convencional y la aparición de la banda frente a uno de los castillos mágicos de Disney. Varios fanáticos celebraron la actuación "extraña" en las redes sociales, mientras que otros publicaron memes y reacciones confundidas.

Pero el líder Billy Corgan, quien estuvo acompañado en el escenario por James Iha, Jimmy Chamberlin y la bajista temporal Sierra Swan, tiene una larga historia con Disney. Durante una entrevista con On the Red Carpet de ABC, el cantante dijo que Silver Bells es una de sus canciones navideñas favoritas, señalando que no podía tocar "cualquier extraña canción antigua de Smashing Pumpkins". Agregó que es un "fanático de Disney".

En la entrevista, Corgan, reveló dos curiosidades sobre sí mismo. Por un lado, contó que había escrito una canción de Navidad inédita para la banda, titulada Evergreen, que se tocó en el concierto en Disneyland. Por otro lado, confesó su afición por coleccionar artículos antiguos del parque temático, con piezas desde el día de su apertura en 1955.



Finalmente, compartió esta tradición navideña: "Colocamos siete árboles en nuestra casa y todos están decorados con adornos antiguos, así que como puedes imaginar, la semana antes de Navidad es una producción a tiempo completo. Para cuando llegamos a Navidad, estamos tan felices de llegar porque todo ese ejercicio de poner cosas ya termina y podemos relajarnos".

¿Cómo reaccionaron los fans?

La presentación generó opiniones divididas entre los seguidores en las redes sociales. Mientras algunos elogiaron la colaboración, otros mostraron escepticismo y expresaron comentarios como "nunca pensé que mis ojos verían esto" y "es un mundo pequeño después de todo".

La banda compartió además instantáneas del espectáculo a través de su cuenta de Instagram. En estas imágenes, se les observa ejecutando su música frente al emblemático castillo de Disney World. En otra toma, Corgan posa para la cámara junto a un muñeco de Mickey Mouse ataviado con un traje de Papá Noel.

Mariah Carey, Michael Bolton, Tori Kelly, Ariana DeBose, Robin Thicke, DJ Khaled, Mickey Guyton y Chris Janson también actuaron como parte de Magical Holiday Celebration, presentado por los hermanos Derek y Julianne Hough. El especial está disponible en Hulu y Disney+.