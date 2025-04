Jeremy Allen White se suma a 'The Mandalorian & Grogu' con nuevo personaje en Star Wars

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Mandalorian & Grogu reveló sus primeras imágenes meses después de conocer su fecha de estreno en cines. Según reportaron Deadline y The Hollywood Reporter, el director Jon Favreau estuvo en el escenario de la convención Star Wars Celebration en Tokio, Japón, el último jueves 17 de abril, mostrando breves escenas de la esperada película de la franquicia Lucasfilm.

Asimismo, el evento contó con la presencia de Pedro Pascal, protagonista de la película de The Mandalorian con su personaje del cazarrecompensas Din Djarin, quien, en la serie de Disney, protege al niño Grogu de los malignos planes del villano Moff Gideon.

En la ceremonia, también estuvo la actriz Sigourney Weaber, quien se sumará al reparto de The Mandalorian & Grogu como uno de los personajes principales contratando los servicios de Din Djarin para una “nueva misión independiente”.

El nuevo avance mostraba el detrás de cámaras del personaje de Weaber usando el clásico traje naranja de los pilotos de la Nueva República y acompañada de unidades similares a BD1, el pequeño droide de Kal Kestis en la saga de videojuegos Jedi Fallen.

En el pequeño clip, se puede ver a Sigourney Weaber en escenas de batalla “llenas de acción contra soldados de asalto”. Anteriormente, se pudieron apreciar otros breves momentos de los dos personajes luchando con los AT-Ats en una montaña, así como la aparición del bebé Grogu usando nuevas habilidades para defenderse.

The Mandalorian & Grogu es la nueva película de Star Wars desde El Ascenso de Skywalker el 2019. | Fuente: Lucasfilm

Jeremy Allen White se suma a The Mandalorian & Grogu

Una de las sorpresas en el adelanto de The Mandalorian & Grogu fue la inclusión de Jeremy Allen White. El ganador de tres Globos de Oro y dos premios Emmy con The Bear estará por primera vez en una película de Star Wars mostrando todo su talento.

En esta ocasión, Jeremy Allen White interpretará a Rotta el Hutt, hijo de Jabba el Hult, conocido alienígena gigante y de forma babosa que apareció por primera vez secuestrando a la princesa Leia en Star Wars: el regreso del Jedi.

A diferencia del personaje de Jabba el Hult, el actor de 34 años encarnaráa un alienígena mucho más musculoso y personificado.

En el clip mostrado, se ve a Rotta el Hutt en una arena de gladiadores con enormes bíceps. Cabe recordar que este personaje apareció por primera vez como un bebé alienígena en la serie animada de George Lucas, Star Wars: La guerra de los clones, el 2008.

¿Cuándo llegará a los cines The Mandalorian & Grogu?

The Mandalorian & Grogu tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el 22 de mayo de 2026 esperando también su llegada a las salas de Latinoamérica, incluido el Perú. Esta será la primera película de Star Wars desde El Ascenso de Skywalker, el 2019.

Jeremy Allen White ganó tres Globos de Oro y dos Emmys con la serie The Bear. | Fuente: Instagram (thebearfx)

¿De qué tratará ‘The Mandalorian & Grogu’?

Aunque aún no se ha revelado la trama de The Mandalorian & Grogu, Disney ha confirmado que será una variación de la exitosa serie The Mandalorian, que estrenó su tercera temporada en marzo de 2023 e introdujo a Katee Sackhoff como la legendaria guerrera Bo-Katan Kryze.

La primera temporada de The Mandalorian llegó al streaming en 2019 y se posicionó como una secuela directa de la última película de Star Wars: El retorno del Jedi, del creador original George Lucas.

La serie sigue la historia de Din Djarin, un solitario cazarrecompensas mandaloriano que recorre los confines de la galaxia. Contratado inicialmente por las fuerzas imperiales remanentes para recuperar al niño Grogu, en cambio, decide huir para protegerlo.Para la tercera temporada, el dúo emprenderá un viaje a Mandalore, donde Din Djarin buscará redimirse por haberse quitado el casco.

The Mandalorian & Grogu llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.Fuente: Lucasfilm

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis