Miembro del equipo de producción de 'Superman' fue encontrado sin vida en el estudio de grabación

Una de las películas más esperadas de Warner Bros. es Superman y estará protagonizado por David Corenswet. Esta versión ha generado gran expectativa entre los fanáticos del 'Hombre de acero', sin embargo, esta emoción se ha visto opacada por una trágica noticia.

De acuerdo con Entertainment Weekly, una persona que formó parte de la producción de esta cinta de James Gunn fue encontrada muerta, en aparente suicidio, en los estudios Trilith Studios, en Atlanta.

"Alrededor de las 6:47 am del miércoles 24 de julio de 2024, la policía de Fayetteville respondió a 500 Sandy Creek Road, Trilith Studios, por el informe de un contratista adulto inconsciente ubicado dentro de un vehículo en la propiedad", se lee en el comunicado enviado por el policía Austin Dunn a los medios internacionales.



"Los agentes y el personal médico que llegaron encontraron al paciente muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida. Las pruebas recogidas no revelaron ninguna sospecha de crimen y la investigación no está relacionada con ningún proyecto de estudio en curso. No hay más detalles disponibles en este momento, ya que la investigación está en sus primeras etapas", explicó.

Hasta el momento ni Warner Bros. ni James Gunn se han pronunciado sobre el hecho. Por otro lado, el estreno de Superman está previsto para el 11 de julio de 2025 y se desconoce si, por este hecho, la fecha cambiará.

¿De qué tratará Superman, de James Gunn?

Escrita y dirigida por James Gunn, Superman explorará el viaje de Clark Kent mientras intenta reconciliar su herencia kriptoniana con su vida como periodista en Smallville, Kansas. Gunn, quien también es codirector ejecutivo de DC Studios, confirmó a David Corenswet como el nuevo protagonista en junio de 2023, justo antes de que comenzara la huelga de actores de Hollywood.

¿Quiénes son los actores de Superman?

David Corenswet será quien encarne a Clark Kent, un tímido reportero que trabaja en el periódico The Daily Planet ocultando su identidad del superhéroe Superman. Mientras que Rachel Brosnahan hará de Lois Lane, una periodista y compañera de Clark en el medio.

Por su parte, el actor británico Nicholas Hoult fue elegido para dar vida a Lex Luthor, icónico villano del 'Hombre de acero' y líder de la Legión del Mal del cómic que buscará, una vez más, derrotar a Superman.

El resto del elenco lo completan Milly Alcock (Supergirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Green Lantern), Isabella Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), María Gabriela de Faría (The Engineer), Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent) y Neva Howell (Martha Kent)

