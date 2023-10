"Él ya no es totalmente verbal": aseguran que Bruce Willis ya perdió la capacidad de hablar y leer

Tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, Bruce Willis se vio obligado a tomar la difícil decisión de retirarse de la actuación, en marzo de 2022. Desafortunadamente, la enfermedad ha evolucionado significativamente en los últimos meses, lo que ha suscitado preocupación en su círculo cercano.

En una entrevista con el New York Post, Glenn Gordon, un amigo íntimo de Willis, compartió sus impresiones sobre el estado de salud del famoso protagonista de Duro de matar.

"Es como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Mi sensación es que de tres minutos que me ve, en solo uno él sabe quién soy", sostuvo.

No se comunica de manera efectiva

Además, Gordon dijo que la capacidad de comunicarse de Bruce Willis se ha visto gravemente afectada, llegando al punto en el que ha perdido la habilidad de hablar y charlar de manera efectiva.

"Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí", concluyó.

Un desafío para la familia

En septiembre del año pasado, Emma Hemming, esposa de Bruce Willis, compartió detalles sobre la situación que enfrenta la familia debido a la enfermedad de su esposo. Hemming describió la demencia como un desafío tanto para el paciente como para la familia. La enfermedad también ha impactado a sus dos hijas, Mabel de 11 años y Evelyn de 8 años.

"Creo que fue una bendición y una maldición. El diagnóstico de mi esposo les está enseñando mucho a mis hijas sobre el cuidado y el amor, y eso es algo hermoso en medio de la tristeza", aseveró Hemming.

Bruce Willis se enteró que su serie Moonlighting se vería por streaming antes de su enfermedad

Bruce Willis se enteró que Moonlighting o Luz de luna, serie de comedia y drama que protagonizó con Cybill Shepherd en los 80s, se encuentra, por primera vez, disponible en streaming por el servicio Hulu. Esto, antes de que fuera consumido por los efectos de la demencia frontotemporal.

Fue el productor y creador de Luz de Luna, Glenn Gordon Caron, quien se encargó de decirle al actor de la retransmisión de su protagónico confirmando el regreso de una de las más famosas series estadounidenses que llevó a Bruce Willis al estrellato en Hollywood para, posteriormente, destacar en diversas películas de acción.

"Sé que Bruce está muy feliz de que el programa esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo ahora (…) El día que pasé tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado", reveló Glenn Gordon en una entrevista dada al diario New York Post recordando la interpretación de Willis como el detective David Addison.

"El proceso de streaming (de Moonlighting) ha tomado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora, sobre la esperanza de volver a mostrar el espectáculo frente a la gente. Sé que significa mucho para él”, añadió el también guionista.