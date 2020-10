Tamara Falcó compartió uno de los consejos más valiosos que le ha dado su madre Isabel Preysler. | Fuente: Instagram

"Tamara, piensa antes de hablar" es uno de los consejos que Tamara Falcó reconoce como más valiosos de entre todos los que le ha dado su madre Isabel Preysler. "¡Otra cosa es que yo le haya hecho caso!", confiesa a Vogue España.

Ella convive con su abuela Beba, además de Isabel y su pareja, el escritor Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura. Pese a perder a su padre en marzo pasado por la COVID-19, mira hacia el futuro de forma positiva y lo ve lleno de oportunidades.

En los últimos tiempos, dio a conocer una nueva faceta laboral y televisiva en "Masterchef Celebrity". "Mi agente me había dicho: 'Tú solamente necesitas saber limpiar un pescado, deshuesar un pollo y ya'. Pero cuando llegué vi a todos mis compañeros y pensé: 'O sea, la mato'. Luego me di cuenta de que en realidad lo que importa es que trabajes y lo des todo".

Hoy Tamara Falcó se debate entre sus dos grandes pasiones: la moda y la gastronomía. Ella estudió en el Istituto Marangoni y fue socia fundadora de The 2nd Skin Co. "Después pasé por un momento muy complicado en el que enfermé, engordé y pasaron un montón de cosas. Lanzar mi propia línea de moda tuvo un punto terapéutico. Lo que pasa es que después ¡hay que vender ese arte! Mi madre Isabel Preysler y mi hermano Enrique siempre me dicen: 'Si no da dinero, es un hobby'", apunta.

VARGAS LLOSA, SU CÓMPLICE

Mientras que su padre, el fallecido Carlos Falcó, fue una gran influencia para comenzar a apreciar el mundo de la cocina desde pequeña. "Mi padre me intentaba involucrar en sus negocios [tenía un imperio vinícola]. No me obligaba, pero me guiaba hacia eso. Es algo bonito que me ha dejado él y que quiero continuar", sostiene.

Aún se muestra emocionada al recordar la pérdida de su progenietor: "No fue un momento fácil, pero es cierto que tener a mi familia conmigo ha sido una bendición", comenta recordando que estuvo rodeada por Ana Boyer, su cuñado Fernando Verdasco y su sobrino.

Tamara Falcó también menciona a Mario Vargas Llosa como cómplice y supervisor constante de su blog de moda, en quien confiesa inspirarse en cuanto a la constante curiosidad sobre lo que desconoce: "Cuando yo escribía mi blog de moda, él me lo editaba y recuerdo que me preguntaba: '¿Pero por qué crees que esta va bien vestida y esta otra mal?'. Es un hombre que se interesa y tiene ganas de descubrir. No quiero compararme con un Nobel, porque no, pero yo me identifico con esa inquietud". (Europa Press)