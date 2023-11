Travis Kelce llegó a Argentina para acompañar a Taylor Swift en sus conciertos

Después de que Travis Kelce dejara entrever que viajaría a Argentina para acompañar a su pareja Taylor Swift en sus conciertos, medios internacionales confirmaron la presencia del futbolista norteamericano en el aeropuerto de Ezeiza.

Si bien ni una de las celebridades ha compartido imágenes del momento, RS compartió imágenes de su llegada. Como se recuerda, la intérprete de Shake it off tocará en el estadio de River Plate hasta el 11 de noviembre, sin embargo, su presentación de este viernes está en stand by por las intensas lluvias.

En su primer concierto que fue el jueves 9, Taylor Swift no pudo contener la emoción de ver el lugar completamente lleno. “Solo quiero probar algo muy rápido con un público tan sorprendente, solo quiero probar algo”, dijo señalando hacia todos los ángulos del estadio y recibiendo aún más gritos.

“Esto es sorprende, me están haciendo sentir realmente muy poderosa. Me están haciendo sentir que puedo tocar en un estadio lleno en Argentina por primera vez en mi vida. Lo que estoy tratando de decir es que me están haciendo sentir que soy lo más”, dijo antes para continuar con su show.

¿Quién es Travis Kelce, pareja Taylor Swift?

Travis Michael Kelce es un jugador profesional de futbol americano que juega en la posición de ala cerrada en el Kansas City Chiefs de la NFL. Travis es el hermano menor de la estrella de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce.

El deportista de 33 años se graduó de la Universidad de Cincinnati donde jugó para los Barcats. Fue en el 2023, cuando Travis Kelce fue a los Chiefs para firmar un primer contrato de cuatro años por más de 3 millones de dólares. Con los Kansas City Chiefs, el menor de los Kelce consiguió dos clasificaciones para Wild Cards entre el 2013 y 2015.

Años más tarde, en la temporada 2019.2020, Travis Kelce consiguió su primer campeonato en el Súper Bowl LIV derrotando a ‘Los 49 de San Francisco’. Posteriormente, el 2022, volvió a coronarse campeón del Súper Bowl LVII derrotando a los Philadelphia Eagles de su hermano mayor.

Cabe resaltar que ni Taylor Swift ni Travis Kelce se han pronunciado oficialmente afirmando la supuesta relación. Sin embargo, los últimos videos y fotografías confirmarían este hecho que ya es muy comentado en el mundo del espectáculo.