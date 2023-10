Christopher Nolan elogió película 'Taylor Swift: The Eras Tour' por su estrategia comercial

‘Taylor Swift: The Eras Tour’ continúa siendo un éxito en taquilla luego de recaudar alrededor de 96 millones de dólares y convertirse en la película de conciertos con mayor recaudación ganándole a otros documentales del género como 'Justin Bieber: Never Say Never' el 2011 y 'Michael Jackson’s This Is It' el 2009.

La película de Taylor Swift se estrenó el último jueves 12 de octubre, donde recaudó 39 millones de dólares, siendo el segundo estreno más taquillero de octubre solo detrás de ‘Joker’ con 39,3 millones. Este éxito comercial del filme de Swift no fue ajeno a Christopher Nolan, quien ya había elogiado la estrategia comercial usada por la cantante de pop al dejar de lado los estudios de Hollywood para distribuirse por medio de la cadena AMC Theatres.

Fue durante un evento en el City University de Nueva York el último 11 de octubre (horas antes del estreno de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’) que el reconocido director de cine opinó sobre el funcionamiento y la taquilla que, hasta la fecha, ha logrado conseguir 92,8 millones de dólares en Estados Unidos y otros 123,5 millones en el resto del mundo, según informó Variety.

“Taylor Swift está a punto de mostrar (su película) en los estudios, porque la película de su concierto no la distribuyen los estudios, sino el propietario del cine. AMC, que genera una enorme cantidad de dinero”, sostuvo el reconocido cineasta de ‘Oppenheimer’, película más taquillera (942 millones de dólares) ambientada en la segunda guerra mundial.

Taylor Swift viene triunfando en el cine con su documental 'The Eras Tour’. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Christopher Nolan destacó exhibición en película de Taylor Swift

Se conoció que Taylor Swift llegó a un acuerdo con AMC Theatres en el que la artista estadounidense se lleva alrededor de 57% de las ventas de entradas de su película dejando los ingresos restantes a los cines y “una pequeña tarifa de distribución” a AMC que llevó el largometraje a 3 855 salas de cine en Norteamérica y Canadá y otras 4 527 a los demás países.

“Esta es la cuestión. La exhibición teatral es un formato y una forma de ver las cosas y compartir historias o compartir experiencias que es increíblemente valioso. Y si los estudios no lo quieren, alguien más lo hará. Esa es la verdad”, acotó Nolan, quien fue voceado recientemente para dirigir la nueva película de James Bond.

Cabe remarcar que AMC Theatres, cadena y distribuidora oficial de la película de Taylor Swift, realizó diversas promociones para los fanáticos con salas privadas y animaciones teatrales para que los fans puedan bailar, cantar, sacar sus celulares para una experiencia, más real, de los conciertos del ídolo pop.

"Cada vez que aparece una película que no se espera que tenga éxito y superamos ampliamente nuestras expectativas más altas para el proyecto, es alentador para los estudios y los realizadores (...) Esa tensión, esa realidad entre comercio y arte, esa fórmula nunca cambia en Hollywood", añadió.