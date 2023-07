Xuxa revela en documental detalles íntimos y desconocidos de su romance con Pelé

Xuxa estrenó en Brasil un documental que repasa su vida y sus más de 30 años de trayectoria. Además de contar pasajes un tanto grises de su trabajo como modelo y animadora infantil, la producción también revela detalles desconocidos de su vida sentimental junto a sus exparejas, incluyendo al recordado futbolista Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.

Como parte de la promoción, la intérprete de Ilare brindó una entrevista al podcast Quem Pode, Pod donde inicialmente contó que le tomó un buen tiempo explorar su sexualidad.

"Me enteré en la ducha, mientras me bañaba. Me pareció genial. Luego, perdí la virginidad cuando tenía entre 17 y 18 años. Quería dejar de ser virgen porque empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no solo me habían puesto un apodo, sino que dejaban de hablar cuando me acercaba. Llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá que quería dejar de ser virgen. Ella me respondía: '¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado'. Y claramente ese no era el momento adecuado", comentó.

Su romance con Pelé

Sin filtros, Xuxa sorprendió al revelar que disfrutó plenamente de su sexualidad cuando conoció a Pelé.

"Una vez, llegué a desnudarme frente a un chico y le dije: '¡Vamos!'. Pero él me respondió: '¿Eres virgen, verdad? No, mejor no'", recordó.

"Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso. Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después, conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él", reveló.

No obstante, dijo que el futbolista se mostró escéptico cuando se lo comentó. "Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", sostuvo.

Una relación abierta

Además, Xuxa comentó que mientras estuvieron juntos, él mantenía otras relaciones paralelas. "Por eso él inventó eso de que teníamos una 'amistad colorida' y yo, con 17 años, lo repetía. Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí".

"Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Y como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable", agregó.

Xuxa y Pelé comenzaron su romance antes de que ella se convirtiera en animadora infantil; tenía 17 años y una reciente carrera como modelo y actriz. Él tenía 39, acababa de divorciarse de Rosemeri Cholbi, su primera esposa.

Se conocieron en una sesión de fotos y el flechazo fue inmediato. Pelé le pidió permiso al padre de Xuxa para invitarla a cenar. El hombre pensó que se trataba de una broma, pero terminó accediendo. La relación duró casi seis años, pero siempre se mostraron amigables el uno con el otro.