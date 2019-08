Angie Arizaga se pronuncia luego de la participación de Nicola Porcella en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

Angie Arizaga se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta, luego de que la periodista Magaly Medina mostrara en su programa dos videos en los que se observa a su expareja y exintegrante de “Esto es Guerra” Nicola Porcella agrediendola verbalmente, cuando se encontraban abandonando una discoteca en Miraflores.

Luego de llamar en vivo al programa Magaly Tv La Firme para intentar aclarar lo sucedido aquella noche, Arizaga no volvió a aparecer en “Esto es Guerra” y guardó silencio. Quien sí habló en televisión fue Nicola Porcella, quien fue el invitado de Beto Ortiz en el último programa de “El Valor de la Verdad”.

Parece que las aguas se están calmando, pues Arizaga ha hecho uso de su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores y dejar claro que busca dejar lo sucedido con Nicola Porcella en el pasado.

“He tomado la decisión de que lo más importante para mí es ser feliz. (…) Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, escribió la modelo.

Asimismo, aseguró que se ha mantenido en silencio porque es difícil para ella hablar sobre este tema. “Estoy buscando la ayuda necesaria para manejarlo de manera privad y le pido a la prenda, a mis seguidores y a mis demás amigos su comprensión”, agregó.

Finalmente, Arizaga buscó marcar distancia con las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. “No quiero ni soy un ejemplo de este tipo de casos o situaciones. Soy un ser humano, cometo errores y me hago responsable por ellos”, comentó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y aseguró que pronto estará de regreso en la televisión, descartando así haber sido retirada definitivamente de “Esto es Guerra”.