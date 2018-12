Sheyla Rojas prefiere mantenerse alejada de la polémica en torno a su ex pareja Antonio Pavón, por la difusión de unos audios en los que emite comentarios racistas refiriéndose a la bloguera Aneth Acosta.



Con frases como "me mantengo al margen" y "no tengo nada que ver ahí", la conductora de televisión sostuvo que no iba a comentar ni opinar al respecto.

A su vez, remarcó que por encima de todo se encontraba su hijo Antoñito, que tuvo con Antonio Pavón. "Yo me cuido y cuido a los míos. Por respeto sobre todo a mi hijo, a mí y a mi familia no me voy a meter", aseguró a "América Espectáculos".

Sin embargo, Sheyla Rojas no pudo evitar vincular la situación con la educación que desea inculcarle a su hijo. Sus frases fueron enfáticas.

Sheyla Rojas prefiere mantenerse al margen de los problemas del padre de su hijo.

"Como mamá mi única responsabilidad es proteger a mi hijo. Darle los mejores valores para que sea una mejor persona. Esas cosas a uno le enseñan: qué cosas hay que mejorar y qué cosas hablar con los hijos para que no repitan. Esa es mi labor como mamá", subrayó.

PAVÓN SE QUEDÓ SIN TRABAJO

Después de la polémica por los audios, Antonio Pavón fue separado del programa "En exclusiva" que conduce Karen Schwarz.

Tanto el Ministerio de Cultura como la Defensoría del Pueblo se manifestaron en contra de las frases racistas del ex torero.

"El Ministerio de Cultura rechaza toda manifestación racista e invoca a la ciudadanía a respetar la dignidad de las personas y evitar frases denigrantes que vayan en contra de una cultura de paz y respeto", señaló el ministerio.