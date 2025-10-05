“A veces la vida te pone a prueba”: Flavia López reaparece tras accidente en el Miss Grand International 2025

La representante peruana en el certamen internacional sufrió una lesión durante los ensayos en Bangkok, pero asegura estar lista para continuar con su participación.

Este fin de semana, la salud de Flavia López, representante peruana en el Miss Grand International 2025, generó preocupación entre sus seguidores. La modelo sufrió un accidente el sábado durante los ensayos del certamen, que se celebra en Bangkok (Tailandia), lo que la llevó a recibir atención médica y a usar muletas temporalmente para evitar complicaciones.

El domingo, Flavia reapareció en redes sociales con un mensaje lleno de optimismo y gratitud. “A veces la vida te pone a prueba, pero la verdadera fortaleza está en sonreír y seguir adelante”, escribió junto a una serie de fotografías donde se le ve sonriente, con actitud positiva y lista para continuar con su preparación.

Su compañera Montserrat Villalva, Miss Grand México 2025, comentó en sus redes que la peruana habría sufrido una dislocación durante los ensayos. “Lo importante es que ella está bien. Motívenla mucho, vayan a su perfil y mándenle cosas lindas. Gracias a Dios no pasó a más, pero mi pequeña está un poquito triste, así que vamos a animarla”, compartió.

¿Qué le pasó a Flavia López en el Miss Grand International?

A través de un comunicado publicado el sábado, Flavia López explicó que sufrió una caída que le provocó una lesión en la rodilla. “Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, informó.

Asimismo, indicó que, por recomendación médica, deberá usar muletas durante algunos días para mantener la estabilidad y priorizar su salud. “Representar a mi país es un compromiso que asumo con pasión, entrega y amor. Seguiré dando lo mejor de mí, siempre por el Perú”, añadió.

En las imágenes compartidas se le ve reposando en una camilla de hospital, mientras que al día siguiente publicó un video donde aparece bailando con muletas, al ritmo de una canción viral. “¡Amo su energía, chicos! Me hacen feliz”, escribió.

¿Quién es Flavia López?

Con 20 años, Flavia López ya es una figura reconocida en el mundo de los certámenes de belleza. En 2023 representó al Perú en el Teen Universe, realizado en Madrid, donde alcanzó el Top 6 y obtuvo el premio Teen Fan Vote gracias a su popularidad entre el público.

En junio de este año, participó en el Miss Perú 2025 como retadora por Huanchaco, llegando al Top 5. Meses después, se coronó Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su pase al concurso internacional que actualmente se desarrolla en Tailandia.

