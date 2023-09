Christian Thorsen ganó demanda por despido arbitrario en 'Al fondo hay sitio'

Uno de los personajes más entrañables de Al fondo hay sitio fue Raúl del Prado, interpretado por el actor Christian Thorsen. Sin embargo, en el 2016, y después de siete años de estar en pantalla, Efraín Aguilar confirmó que los guionistas decidieron dar por terminado su participación en la serie.

Ese mismo año, el artista se refirió como “una forma bruta” a la manera en la que el director le informó de su despido. “Me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él”, comentó en Hildebrandt en sus trece.

Siete años después, Christian Thorsen se refirió nuevamente al tema después de revelar que le ganó el juicio contra Al fondo hay sitio por despido arbitrario ya que lo perjudicó económicamente.

“Se querían ahorrar mi suelo. Y como no estábamos en planilla, entonces podían hacer lo que les da la gana. Sin embargo, gracias a que la demanda que yo les metí y que gané, ahora todo está bien. Lo cual me alegra mucho (…) Sabía que me iban a sacar y, luego de ocho meses para el final, me iban a llamar porque los guionistas querían que yo terminara con ‘Charito’, el personaje de Mónica Sánchez”, dijo en entrevista con El Trome.

Si bien Christian Thorsen no precisó si la demanda fue al canal 4 o al productor, resaltó que fue incómodo el fin de su paricipación en Al fondo hay sitio. “Siempre he pensado que el humor no es para reírse del otro, sino con el otro. Y a veces hacían cosas que era para reírse del personaje. Eso nunca me gustó. Entonces cuando ya excedían en eso yo decía ‘para el carro’”, agregó.

Como este problema viene de hace un tiempo, en enero de este año, Efraín Aguilar aseguró que no tiene ningún problema con el actor y aclaró que son muy amigos. “Los problemas personales que él tenga con la empresa, yo no tengo por qué inmiscuirse ni opinar. Todos son mis hijos”, sostuvo.

Christian Thorsen y Mónica Sánchez trabajaron juntos en 'Al fondo hay sitio' durante años.

Christian Thorsen padece de cáncer de próstata

Christian Thorsen se ganó el cariño del público en Al fondo hay sitio, pero hace cuatro meses causó preocupación en ellos luego de revelar que, desde a mediados de 2022, padece de cáncer de próstata.

Por medio de un video, contó cómo fue que la enfermedad fue avanzando en su cuerpo al darse cuenta de que le dolía la cadera y que cada vez se hacía más intenso. “Yo no sabía qué hacer”, dijo. Por ello, decidió visitar a un oncólogo.

“Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, contó Christian Thorsen. No obstante, los resultados no eran alentadores debido a que el cáncer de próstata había hecho metástasis en los pulmones, ganglios y huesos.

El último oncólogo que visitó le dijo que las quimioterapias no eran necesarias porque ya estaba en la última fase de la enfermedad. A pesar de este diagnóstico, el actor nacional se sometió a otro tratamiento para sobrellevarlo.

A través de la terapia de Muérdago, un tratamiento para fortalecer el sistema inmunológico vio una alternativa para tener una mejor calidad de vida: “Parece que está dando muy buenos resultados, en la última tomografía había rezagos de cáncer, pero no había indicación que había cáncer en los huesos”, comentó Christian Thorsen.