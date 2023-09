Susy Díaz celebra 60 años en Miami y se prepara para el estreno de su película

La actriz peruana Susy Díaz celebró su cumpleaños número 60 en Miami (Estados Unidos), antes del estreno de Susy, una vedette en el Congreso. La película, que cuenta la historia de la elección de Susy como congresista y su lucha por hacer cambios en la política del país, se estrenará a nivel nacional el 26 de octubre.

Susy está muy emocionada por llevar su historia al cine y considera que es el mejor regalo de cumpleaños que podría haber recibido. Además, está aprovechando su estadía en Miami para comprar el outfit que lucirá en el avant premiere, que se realizará el 23 de octubre en el Mall de Santa Anita.

“Dios me ha bendecido. Celebro mis 60 años con algo maravilloso: el estreno de mi película. Es un regalo divino y maravilloso que una parte de mi vida llegue al cine, sobre todo cuando ingresé al Congreso. Por eso, estoy muy feliz”, comentó.

Además, Susy Díaz compartió su alegría por tener más cerca que nunca a su hija Flor y sus dos nietos. Mientras disfruta de su visita a Estados Unidos, ha dedicado un tiempo para realizar compras de moda y lucir espectacular en el gran estreno. "En un día ya me gasté más de mil dólares. He reventado mi tarjeta de crédito, pero es una fecha especial y quiero brillar".

"Feliz cumpleaños, mamita"

La celebración también inspiró a su hija, Flor Polo, a compartir un emotivo mensaje en las redes sociales. Profundamente conmovida por los logros de su madre, Flor recordó la incansable tenacidad y dedicación que siempre ha caracterizado a Susy Díaz.

"Hoy celebramos el cumpleaños de una extraordinaria mujer, una luchadora incansable y una trabajadora infatigable. Admiro profundamente la fortaleza que siempre ha demostrado mi madre para superar obstáculos. Estoy agradecida a Dios por tener la suerte de contar con una madre tan maravillosa. ¡Feliz cumpleaños, mamita!", escribió.

Pronto en el cine

Susy, una vedette en el congreso llega a los cines desde el 26 de octubre. La película está protagonizada por Alicia Mercado como la joven Susy Díaz. Le acompañan un elenco de reconocidos actores peruanos, como Sylvia Majo, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria, Fernando Pasco, Baldomero Cáceres y Patricia Alquinta, entre otros.

En una reciente entrevista con RPP, Susy Díaz elogió la actuación de Alicia Mercado en la película, calificándola como "muy buena actriz" y alabando su capacidad para imitarla de manera impresionante. "Es muy buena actriz, vi la película 30 minutos y me he quedado impresionada. Buena imitación, parece que fuera yo cuando era joven, me da mucho gusto.