Katia Palma fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Espero volver en otra temporada"

Jesús Neyra, Katia Palma y Natalia Salas se enfrentaron en la noche de eliminación de El Gran Chef Famosos. Para el primer plato, el jurado le pidió que preparan Guargüeros con manjar de olla, postre natural de Moquegua.

La ganadora fue Salas quien recibió cinco minutos de ayuda de Giacomo Bocchio para el segundo reto que fue preparar T-bone y salsa de pimientas en 70 minutos. Después de que probaron su platillo, los tres jueces decidieron salvar a la actriz.

Tras ello, decidieron eliminar a Katia Palma de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. "Gracias por la experiencia, Giacomo, gracias por elevar el programa con tus consejos culinarios. Espero volver para otra temporada", dijo entre risas.

"Eres una mujer creativa, divertida, nos has entretenido, es bonito verte aquí, has mejorado un montón. Has ganado un amigo cocinero para toda la vida", respondió Boccio. "Tienes humor, eres aguerrida, eres picona, no te gusta perder, qué lindo conocerte, Katia", agregó Nelly Rossineli.

"Me da risa tu cara", mencionó en broma Javier Masías a Katia Palma. "Cuando realmente están feas las cosas, uno se carcajea contigo, te quiero agradecer por tantas risas secretas", finalizó.

¿Quién sería el sucesor de Ricardo Rondón?

El Gran Chef Famosos ingresó a la recta final de su segunda temporada y genera grandes expectativas de quién obtendrá el título del mejor chef. Ante ello, el ganador de la primera temporada Ricardo Rondón no se quedó callado y en su visita a Jirón del Humor reveló que Mr. Peet reúne todos los requisitos para llevarse la preciada olla de oro.

"He visto a todos y es muy dura esta competencia. Sin embargo, le tengo fe a Mr. Peet, me hace recordar a mí en la competencia por el temperamento. También porque yo permanentemente era sentenciado y no me salían las cosas bien. Pero yo siempre apostaba por el sabor. Mis platos no eran elegantes, eran feos pero sabrosos; así que creo que por ahí Mr. Peet puede ser mi sucesor", comentó Ricardo Rondón.

El periodista también se refirió a su participación en diferentes programas, tras haber ganado la primera entrega del reality de cocina.

"El ganar me ha significado que grandes amigos me inviten a sus programas. También, tengo una secuencia los miércoles que es 'El desayunón de Rondón Tolón Tolón' en Arriba Mi gente", agregó.