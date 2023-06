'Gato' Cuba tras romper con Ale Venturo: "Un nuevo comienzo no es moverte a un nuevo lugar"

Rodrigo Cuba habría mandado una indirecta a Ale Venturo tras publicar un mensaje en una de sus historias de Instagram el último domingo 25 de junio. Y es que, tras confirmar su separación con la empresaria, el popular ‘Gato’ volvió a generar especulaciones luego de mandar una frase donde parecería insinuar que Venturo estaría en un nuevo romance.

Caber resaltar que la propia Ale Venturo aseguró que no existe una reconciliación con el futbolista de Sport Boys pese a que este se habría mostrado arrepentido. “Pero yo no he vuelto (con él). Qué esté arrepentido es otra cosa. Falta mucho pan por rebanar”, respondió a las consultas de los reporteros del programa de Magaly TV La Firme.

Por su parte, Rodrigo Cuba decidió emitir una publicación que sería una indirecta para su expareja. “Un nuevo comienzo no es moverte a un nuevo lugar, es reconstruirte y empezar a vivir con una mentalidad nueva”, se lee.

Ale Venturo confirmó el fin de su relación con Rodrigo Cuba el último 30 de mayo. | Fuente: Instagram (gatocuba16)

Rodrigo Cuba habría mandado indirecta a Ale Venturo insinuando que la empresaria tendría una nueva relación. Fuente: Instagram (gatocuba16)

Ale Venturo publica frase sobre el amor de pareja

Ale Venturo también decidió mandar un mensaje por medio de sus redes sociales tras afirmar su rompimiento con Rodrigo Cuba, padre de su última hija: Aissa. A través de su Instagram, la dueña de ‘La Nevera Fit’ publicó una frase en referencia al amor y a las relaciones de pareja produciendo la incertidumbre entre sus seguidores.

“Hacer sentir paz es una (muy hermosa) forma de demostrar amor e interés genuino", expresó la rubia de 31 años, quien estaría intentando poner fin a las especulaciones de un posible regreso con el deportista.

Días atrás, Ale Venturo reveló que viene sufriendo fuertes dolores en su espalda lo que provocó la preocupación de sus fans. En ese sentido, afirmó que debido a estos problemas lumbares estaría enfocada en su recuperación por lo que pidió a sus más de 640 mil seguidores algún consejo o recomendación.

Ale Venturo manda frase sobre el amor y la relación de pareja tras terminar con Rodrigo Cuba. Fuente: Instagram (aleventuro)

Rodrigo Cuba dijo “estar tranquilo” tras romper con Ale Venturo

En otro momento, Rodrigo Cuba dijo “estar tranquilo” luego de que se confirmara el fin de su relación con Ale Venturo.

“Si he ido a ver a mi bebita y eso es lo más importante, que siempre pueda estar cerca de ella, pendiente de ella e involucrarme en su crianza”, expresó Cuba en el programa Amor y Fuego en Willax.

Por otro lado, el ‘Gato’ no quiso hablar sobre el ‘ampay’ con difundido por Magaly TV La Firme donde aparece en una discoteca en Barranco acompañado de la modelo Gianella Rázuri. “Yo no tengo nada que declarar, ya dije que no voy a declarar nada porque estoy tranquilo y nada más eso”, sostuvo.