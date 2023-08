Brunella Horna: difunden imágenes que confirmarían embarazo de la esposa de Richard Acuña

Brunella Horna está esperando a su primer bebé, fruto de su matrimonio con el excongresista Richard Acuña. El programa Magaly TV, la firme reveló unas imágenes en las que se puede ver a la modelo mostrando su avanzado estado de gestación.

En otra instantánea, Acuña aparece acariciando el vientre de su esposa, mientras posan muy sonrientes en las calles de Mónaco. Pese a las pruebas, la pareja ha decidido guardar silencio.

"Por fin apareció mostrando su pancita... esta vez la mostró desde su viaje por la Costa Azul francesa. Nosotros ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo, ella está embarazada", dijo Magaly Medina antes de presentar las imágenes.

El embarazo de Brunella Horna habría sido el principal motivo que la alejó del programa América Hoy. En su reemplazo, ingresó Valeria Piazza, quien el último lunes se despidió del programa de espectáculos.

Las primeras revelaciones

En abril pasado salió a la luz una información que brindó Gabrieli Moreira, entrenadora personal de Brunella Horna. Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos Amor y fuego, donde fue consultada por la salud de su cliente.

"Estabas entrenando a Brunella. ¿Y Brunella está haciendo ejercicios a pesar de su estado de salud?", se le preguntó a Moreira. Ante ello, respondió: "Ahorita no, por su estado de salud. Estamos evaluando que la libre para continuar".

Fue entonces que la reportera del espacio televisivo insistió: "Me imagino que le han recomendado [que no entrene] por el tema de su bebito". A lo que la entrenadora de Brunella Horna afirmó: "Sí, sí, de su bebé".

Brunella Horna y su salida de América hoy

El pasado 17 de abril, Brunella Horna se enlazó con sus compañeros del programa América hoy para anunciar que se alejaría de forma indefinida de la conducción. ¿El motivo? Cuidar de su salud, sostuvo en aquella emisión, luego de que una semana atrás indicara que está con descanso médico.



Durante su descargo, la esposa de Richard Acuña dijo que a raíz de las complicaciones en su salud ha regresado a su natal Chiclayo para pasar días con su familia y luego volverá a Lima por sus respectivos "chequeos médicos". "Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando", manifestó quien inició en la televisión peruana como concursante de realities juveniles.



Sobre una posible fecha de retorno a la televisión, Horna apuntó que no podría fijarla, pues todo depende del doctor. "Hasta que el médico no me diga que pueda hacer mi vida cotidiana, no puedo regresar a trabajar (...) No les puedo decir en qué fecha puedo regresar", señaló.