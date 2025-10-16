"Falta poquísimo para que llegue": Alexandra Hörler revela cuándo nacerá su primer hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alexandra Hörler está muy emocionada con la pronta llegada de su primer hijo. A pocos días de cumplir 41 años, la conductora de televisión dio a conocer cuándo nacerá su bebé con su esposo Juan Francisco Pardo.

"Falta poquísimo para que llegue Isabella. Estuve en Cusco y casi se me viene allá, por eso me mandaron descanso", manifestó la también periodista deportiva quien en junio de este año reveló que estaba esperando su primer hijo con el odontólogo.

Al ser consultada por Trome sobre cuándo nacerá su hija, Alexandra Hörler confirmó que dará a luz el próximo mes. "Sí, (nacerá) en noviembre", sostuvo. "Igual que yo. Mi cumpleaños es este 24 (de octubre), será de mi mismo signo, escorpio, voy a pagar todos mis pecados", añadió.

Por otro lado, la propia Alexandra Hörler compartió el último miércoles una nueva foto de su embarazo en sus historias en Instagram anunciando que "faltan cuatro semanas" para que pueda conocer a su criatura. "Aquí seguimos los dos trabajando", escribió mientras laboraba en el programa de televisión ¡Paren todo! en Panamericana.

Alexandra Hörler realizó baby shower por la pronta llegada de su hija

Alexandra Hörler no pudo ocultar su felicidad por pronto ver a su hija Isabella. Días atrás, la comunicadora y modelo decidió compartir un carrusel de fotos de su baby shower acompañada de Juan Francisco Pardo con quien se casó el 2021.

En las primeras imágenes se ve a Hörler recibiendo un beso en la frente de su esposo mientras este le toca su barriga. En otra foto, aparece la periodista viendo a su bebé con ternura y otra fotografía de la pareja luciendo muy feliz.

De igual manera, se mostró la decoración con peluches, tortas, y arreglos florales, así como otras fotos donde los dos están con sus amigos y familiares compartiendo comida, bailes, y un show para bebés.

"Y les prometo que estas son las últimas fotos que pongo. Nunca creí que iba a tener un día así. Ya me había hecho la idea de que eso no me iba a tocar a mí. Y ahora todo es tan diferente. La vida se ve tan distinta. Los milagros existen. Mi hijita es uno de ellos. Así que como no iba a celebrar su llegada a lo grande", escribió la conductora en su post en Instagram el miércoles 8 de octubre.

Alexandra Hörler lloró de emoción al anunciar su embarazo a los 40 años

Alexandra Hörler anunció que está embarazada a los 40 años. La conductora de televisión hizo la revelación en su programa ¡Paren todo! donde afirmó que “fue complicado” dar la noticia al tratarse de una gestación “de alto riesgo”.

"Lo sabe mi familia, pero ha sido bastante complicado guardármelo todo este tiempo. Han sido meses duros, pero es la noticia más maravillosa que me pudo llegar”, expresó la periodista en junio.

Asimismo, Alexandra Hörler relató emocionada cómo se enteró de que estaba esperando su primer hijo con el odontólogo Juan Francisco Pardo.

“Yo lo había descartado, pensé que ya no podía. Yo tengo 40 años y voy a cumplir 41 años. No me había hecho ningún tratamiento hormonal, no había congelado óvulos y la ginecóloga me había desahuciado y de pronto un día pasó”, relató entre lágrimas.

En otro momento, Hörler contó que anteriormente no quería ser madre, pero que luego —cuando ya quiso— se dio por vencida.

“Dije que no quería ser mamá. Pensamos (con mi esposo) que ahora sí quería, pero no funcionó y cuando ya lo habíamos asumido, apareció esta noticia”, explicó.

