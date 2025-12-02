Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras poner fin a su relación con Bryan Torres.

Melissa Klug se pronunció sobre el reciente rompimiento entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. La empresaria de 41 años no dudó en respaldar a su hija, quien aseguró que el salsero y productor musical tuvo una “falta de respeto y compromiso” hacia ella, deslizando una supuesta infidelidad.

Ahora, la popular ‘Blanca de Chucuito’ rompió su silencio sobre la ruptura entre su segunda hija y el padre de dos de sus nietos, quien negó enfáticamente que el distanciamiento a Samahara se deba a una infidelidad, mencionando que fue él quien puso fin al romance.

En declaraciones por mensajes al programa América Hoy, Melissa Klug señaló: “No tengo nada que comentar de esa persona (Bryan Torres). Será mi hija (Samahara) la indicada que tiene que hablar”.

Si bien no quiso hablar abiertamente, la también personalidad de televisión afirmó “respaldar por completo” a Samahara Lobatón. “Totalmente, es mi hija”, señaló dejando clara su postura en favor de la influencer y exintegrante de Esto es guerra, quien fue vista yendo a un local para el proceso de conciliación con Bryan Torres.

Semanas atrás, Melissa Klug expresó su entusiasmo por la llegada de su nieto en sus historias en Instagram. “Bienvenido a mi primer nieto hombre, Asael. Gracias Dios mío, ellos están sanitos”, señaló la empresaria sobre la foto de Samahara Lobatón abrazando a su pequeño hijo con Bryan Torres.

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres: "Los límites fueron vulnerados"

Samahara Lobatón puso fin a su relación con Bryan Torres. Por medio de un comunicado, la hija de Melissa Klug resaltó que su decisión se dio debido a “una falta de respeto y compromiso” del cantante y padre de sus dos últimos hijos.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, la también influencer resaltó que ya había advertido a Bryan Torres que “no aceptaría ninguna situación” que pueda vulnerar la “tranquilidad” de su familia.

"Por experiencias previas, de conocimiento público, dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de muestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados”, sostuvo.

Seguidamente, Samahara, quien es la hija de Klug con el exjugador Abel Lobatón, mencionó que “cierra esta etapa con la frente en alto”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza”, señaló.

Por último, agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo. “Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me recuerdan cada día todo lo que mejorado en mi vida y me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca”, concluyó.