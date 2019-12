Almendra Gomelsky en emotivo mensaje tras ser operada de la vesícula: “Sentí que me moría”

Almendra Gomelsky envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores tras ser operada de la vesícula. | Fuente: Instagram

La actriz Almendra Gomelsky fue internada de emergencia en una clínica local el pasado 6 de diciembre. La razón, según reveló en sus redes sociales, fueron unos fuertes cólicos producidos por un dolor en la vesícula que padece desde hace aproximadamente un año.

Tras pasar por una operación en la que le retiraron este órgano, además de dos piedras, una de dos centímetros y otra de centímetro y medio, la conductora de “Mujeres sin filtro” expresó su agradecimiento a su familia y seguidores, a través de un video en su cuenta de Instagram, por estar atentos a su estado de salud.

Por otra parte, la exintegrante de “Nubeluz” afirmó que en un principio no sabía que los fuertes dolores que sentía eran producto de la vesícula y señaló la razón por la que no se operó entonces.

“Un día que estaba grabando sentí un cólico muy fuerte que tuve que irme, me sacaron una radiografía y se vio que había una piedra muy chiquita. Justo estaba planeando dos viajes y no pude operarme en ese momento”, dijo la conductora

“SENTÍ QUE ME MORÍA”

Almendra Gomelsky ya había señalado anteriormente que un dolor como el que sintió por su vesícula no se lo desea a nadie. Y en su último video, resaltó la experiencia de atravesar por ese padecimiento. “Sentí que me moría, nunca pensé sentir un dolor tan fuerte y profundo”, expresó.

Asimismo, Gomelsky señaló que ese sufrimiento es incluso mayor al de un parto. “Es verdad cuando dicen que los cólicos del cálculo son más fuertes que un parto, se los puedo asegurar yo que he dado a luz a dos hijos de forma natural. Eso no se asemeja en nada, encima de la incertidumbre de no saber qué es. Sentía que se me había reventado algo adentro, que me moría”, concluyó.

Como se recuerda, luego de que la exintegrante de “Nubeluz” preocupara a más de un seguidor por esta hospitalización, el duro momento se vio aplacado por la visita de sus amigas Gianella Neyra y Rebeca Escribens.

La conductora de “América Espectáculos” bromeó en su cuenta de Instagram que Almendra Gomelsky se habría sometido a una liposucción. A esta broma se sumó la actriz Gianella Neyra, quien dijo: “Ja, ja, ja, pobrecita, estaba con cara de cansada”.