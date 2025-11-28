Ana Paula Consorte revela el papel de ‘Doña Peta’ en su familia y cómo le aconseja en su relación con Paolo Guerrero

La modelo brasileña Ana Paula Consorte contó que la relación con la madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzáles, conocida como ‘Doña Peta’, se ha fortalecido con el tiempo. Según explicó, el principal obstáculo que enfrentaban era la comunicación, debido a que al inicio no hablaba español y esto complicaba la cercanía entre ambas.

Consorte señaló que, al dominar mejor el idioma, la convivencia familiar se volvió más fluida, permitiendo que compartan más momentos junto a los hijos que tiene con el delantero peruano. La modelo aseguró que actualmente la señora visita su casa con frecuencia y mantienen un vínculo mucho más cercano.

“Yo no hablaba, hasta hoy no hablo mucho, pero antes no hablaba nada, entonces cómo sería la comunicación. Cómo la gente quería que esté siempre con ella, si tampoco podíamos hablar. Hoy por hoy ya no; ella va a mi casa, está con mis hijitos. Ya somos más cercanas”, dijo para Amor y Fuego.

Ana Paula Consorte también afirmó que la madre de Guerrero se ha convertido en una figura de apoyo cuando surgen diferencias en su relación con Paolo. “Incluso cuando discutimos, ella habla conmigo y me aconseja”, comentó, descartando cualquier distanciamiento entre ambas.

Doña Peta celebró su cumpleaños bailando con Ana Paula Consorte

Con ritmo y alegría, Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, celebró en mayo de este año su cumpleaños número 75 con una gran fiesta en un local de Chorrillos, donde derrochó energía al bailar junto con Ana Paula Consorte, pareja de su hijo.

El evento, al que asistieron familiares y amigos cercanos, fue animado por la popular orquesta Los Conquistadores de la Salsa y la reconocida cantante cubana Tania Pantoja, quienes pusieron a todos los invitados a disfrutar de una noche llena de música y sabor.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue cuando Doña Peta se robó el show bailando salsa con Ana Paula, demostrando que a sus 75 años mantiene una energía contagiante.