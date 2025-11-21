"Necesito liberarme de usted para siempre": Pamela López reiteró su pedido de divorcio a Christian Cueva

Pamela López reiteró su pedido de divorcio a Christian Cueva y volvió a referirse sobre Pamela Franco, actual pareja del futbolista.

La trujillana de 38 años comentó una reciente entrevista que le hizo Magaly Medina a Vanesaa Pumarica, examiga de Pamela Franco, quien mostró su extrañeza del no divorcio del deportista con López para estar junto a la cumbiambera.

Al respecto, López señalo estar de acuerdo con Pumarica: “Creo que podemos ser ‘pinkys’”, expresó. Acto, seguido se dirigió a las cámaras del set de Magaly TV: La Firme para dirigirse al padre de sus hijos y volver a hacerle el pedido de divorcio.

“Señor Christian Alberto Cueva Bravo, alias ‘Chancaca’. Por favor, le solicito públicamente a usted y a su gran staff de abogados flamantes que se ponen la camiseta que me ayuden a firmar el divorcio. Necesito liberarme de usted para siempre”, sostuvo.

En efecto, Pamela López aseguró que estuvo buscando a los abogados de Cueva sin recibir ninguna respuesta. “No me dan ningún pretexto. No responden nada. Imagínate. Ya le hice un llamado en mil idiomas y nada”, dijo.

De igual manera, mencionó la posibilidad de que Christian Cueva se niega a darle el divorcio tras año y medio de confirmar su separación.

“No me responden nada, salvo que no le dé la gana, porque eso es lo que me demuestra. De repente, quiere seguir atado a mí, son trece años [que estuvimos juntos]. Todavía no me supera”, manifestó en el set del programa.

Eso no es todo. Pamela López también se refirió a Pamela Franco. “¿Ella tiene ganas de llegar al altar y esas cosas, ¿no?”, se preguntó ante las risas de Magaly Medina. “Ella solo sabe ser la clandestina oficializada. Solo en Halloween fue la oficial”, exclamó.