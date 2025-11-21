Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Necesito liberarme de usted para siempre": Pamela López reiteró su pedido de divorcio a Christian Cueva

Pamela López reitera su pedido de divorcio a Christian Cueva y arremete contra Pamela Franco.
Pamela López reitera su pedido de divorcio a Christian Cueva y arremete contra Pamela Franco. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por otro lado, Pamela López arremetió contra Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, afirmando que la cumbiambera solo sabe ser "la clandestina oficializada".

Pamela López reiteró su pedido de divorcio a Christian Cueva y volvió a referirse sobre Pamela Franco, actual pareja del futbolista.

La trujillana de 38 años comentó una reciente entrevista que le hizo Magaly Medina a Vanesaa Pumarica, examiga de Pamela Franco, quien mostró su extrañeza del no divorcio del deportista con López para estar junto a la cumbiambera.

Al respecto, López señalo estar de acuerdo con Pumarica: “Creo que podemos ser ‘pinkys’”, expresó. Acto, seguido se dirigió a las cámaras del set de Magaly TV: La Firme para dirigirse al padre de sus hijos y volver a hacerle el pedido de divorcio.

“Señor Christian Alberto Cueva Bravo, alias ‘Chancaca’. Por favor, le solicito públicamente a usted y a su gran staff de abogados flamantes que se ponen la camiseta que me ayuden a firmar el divorcio. Necesito liberarme de usted para siempre”, sostuvo.

En efecto, Pamela López aseguró que estuvo buscando a los abogados de Cueva sin recibir ninguna respuesta. “No me dan ningún pretexto. No responden nada. Imagínate. Ya le hice un llamado en mil idiomas y nada”, dijo.

De igual manera, mencionó la posibilidad de que Christian Cueva se niega a darle el divorcio tras año y medio de confirmar su separación.

“No me responden nada, salvo que no le dé la gana, porque eso es lo que me demuestra. De repente, quiere seguir atado a mí, son trece años [que estuvimos juntos]. Todavía no me supera”, manifestó en el set del programa.

Eso no es todo. Pamela López también se refirió a Pamela Franco. “¿Ella tiene ganas de llegar al altar y esas cosas, ¿no?”, se preguntó ante las risas de Magaly Medina. “Ella solo sabe ser la clandestina oficializada. Solo en Halloween fue la oficial”, exclamó.

Pamela López afirma que abogados de Christian Cueva no atienden su pedido de divorcio.
Pamela López afirma que abogados de Christian Cueva no atienden su pedido de divorcio. | Fuente: Instagram

Pamela López tendría "propuestas" para postular al Congreso, según Paul Michael

Pamela López tendría pensado postular al Congreso de la República en las próximas elecciones generales 2026, así lo contó su pareja Paul Michael.

La todavía esposa de Christian Cueva seguirá dando que hablar, luego de que el salsero dijera, en una entrevista durante el programa La noche habla, que la trujillana tendría planeado entrar al terreno político.

El exintegrante de Combinación de la Habana mencionó que Pamela López también viene recibiendo asesoría política, lo que revelaría sus intenciones de ser candidata ante propuestas que ya tendría en su haber.

"Ella se está preparando. Tiene asesoría política y está recibiendo orientación de personas que saben del tema”, manifestó Michael, quien días atrás lanzó el avance del videoclip de su tema La Clandestina, donde actúa al lado de Pamela López.

Si bien el músico evitó dar detalles de la posible postulación de López al Legislativo, resaltó que existen propuestas concretas y que diversas agrupaciones políticas han buscado a la anfitriona para integrar una posible lista congresal. “Propuestas hay, porque es una persona muy fluida, que se expresa bien y quiere luchar por los demás”, expresó.

En ese sentido, Paul Michael resaltó las cualidades que ve en su actual pareja. “Ella es una persona que se expresa bien y quiere luchar por los demás. Hay que darle la oportunidad, porque es una persona que se desenvuelve bien y quiere luchar por los demás”, sostuvo.

Christian Cueva logra orden judicial que impide a Pamela López referirse a él en público

Días atrás, el Poder Judicial emitió una resolución que prohíbe a Pamela López mencionar públicamente a Christian Cueva. La medida fue adoptada luego de que la defensa del futbolista denunciara un presunto "hostigamiento mediático" por parte de su expareja.

De acuerdo con el documento judicial, la orden busca poner fin a las alusiones constantes que la trujillana habría realizado sobre el jugador a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

El estudio Villaverde, encargado de la defensa del deportista, difundió un video en sus redes sociales, replicado también por Cueva, en el que explican las acciones emprendidas.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", indicó Zamir Villaverde, abogado del futbolista.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Christian Cueva Pamela López Pamela Franco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA