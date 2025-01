"Es una panza de silicona": Anahí de Cárdenas explica por qué luce una barriga falsa de embarazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz peruana Anahí de Cárdenas, quien actualmente pasa el cuarto mes de su primer embarazo, compartió una imagen en sus redes sociales que generó curiosidad y confusión a sus seguidores. La cantante y modelo aparece luciendo una barriga más prominente de lo que se esperaría para su etapa de gestación, lo que llevó a especulaciones sobre su estado.

Ante las dudas, la intérprete decidió aclarar la situación a través de una historia en su cuenta de Instagram: "Chicos, esto es una panza falsa de silicona para filmación. Mi panza está grande, pero no está taaaan grande", explicó, agregando que la foto corresponde a su participación en un proyecto de filmación y no al progreso real de su embarazo.

Hace unos días, la figura de la televisión peruana reveló el género de su primer bebé. La artista publicó un video del momento donde también involucró a sus mascotas. "Wibi (como llama de cariño a su bebé) is a…. BOY (es un niño). Explotando a mis hijos de 4 patas por una buena causa. Tita (su gata) casi sale volando", escribió.

De Cárdenas sigue activa profesionalmente tras anunciar su embarazo. Además de participar en proyectos audiovisuales, la actriz se prepara para su regreso a las tablas con Cómo olvidar a tu ex, obra que se estrenará el 6 de febrero en el Teatro Claretiano. Asimismo, presentará Té de tías, una comedia musical escrita por la propia Anahí, que subirá a escena el 7 de marzo en el Teatro Municipal de Surco.

Anahí de Cárdenas explica por qué tiene una "panza grand" a pesar de sus 4 meses de embarazoFuente: Instagram: Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir

Anahí de Cárdenas habló acerca de los problemas que enfrentó en su camino hacia la maternidad. Aunque recientemente anunció su embarazo, dijo que este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral F*ck Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

"Paramos de intentar y esperamos a que termine la obra. En junio, decidimos volver a intentarlo. En septiembre estaba agotada, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para empezar el proceso de hacer embriones, descongelé mis óvulos y justo el día que se estaban haciendo los embriones me hice una prueba porque mi regla no llegaba... ¡Estaba embarazada!", relató.