Melissa Klug asegura que no piensa tener más hijos y revela planes de boda con Jesús Barco

Melissa Klug asegura que ya no volverá a tener más hijos. Por medio de sus historias de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ respondió ante la pregunta de un seguidor sobre si volvería a tener otro hijo con su actual pareja, el futbolista Jesús Barco. “No, ya no pienso tener más hijos”, escribió la empresaria, sentenciando el asunto con la imagen de un candado.

Otra de las preguntas hechas por parte de uno de sus seguidores era si ella piensa casarse con Jesús Barco, con quien ya lleva más de cuatro años de relación. “Sí”, fue la contundente respuesta de Melissa Klug, colocando un dibujo de corazón blanco.

Actualmente, Melissa Klug tiene seis hijos. Su última hija, Cayetana, tiene poco más de un año y es fruto de su actual relación con Jesús Barco, quien es jugador de Sport Boys, con pasado en Universitario de Deportes.

Es importante precisar que Melissa Klug ya tiene otros cinco hijos de sus anteriores relaciones: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán.

Melissa Klug habla de casarse con Jesús Barco

Melissa Klug habló de la posibilidad de contraer matrimonio con Jesús Barco. La expareja de Jefferson Farfán se sinceró sobre un posible casamiento con el futbolista peruano y explicó las razones de su decisión de todavía no contraer nupcias.

Fue en una entrevista dada al programa América Hoy en junio del año pasado que la empresaria recalcó que tanto ella como Jesús Barco ya lograron su principal objetivo en la relación, que fue el nacimiento de su hija, Cayetana, en noviembre del 2023.

"Yo ya me siento en un matrimonio, tengo una familia con él entonces (un matrimonio) ya eso es secundario. Pasó lo que nosotros tanto queríamos; deseábamos tener una bebita y ya; yo creo que eso (una boda) ya es para después", manifestó Klug.

Por otro lado, ante la consulta de si habrá una boda cuando Cayetana sea más grande, Melissa Klug no dudó en mencionar que podría considerar la idea, pero que primero disfrutará la fiesta. "Ella tiene que estar grande para que disfrute con nosotros y no se duerma porque está bebita", acotó.

Melissa Klug demandó a Pamela López por vincularla con Christian Cueva

Melissa Klug demandó a Pamela López por vincularla sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva. "¡Que se haga justicia! La demanda ya fue aceptada (...) Como madre y mujer, debo hacer valer mis derechos", declaró en el programa América hoy.

"No puedo pronunciarme porque mi abogado me ha asesorado y me ha dicho que 'este tema ya está judicializado'. Ahí es donde se resolverán las cosas", comentó.

En otro momento, Melissa Klug consideró que, "si estuviera soltera, sin hijos, sin nada", no hubiera presentado la demanda contra Pamela López. Además, mencionó que su pareja, el futbolista Jesús Barco, la apoyó en todo momento: "Me dijo: "Haz lo que tengas que hacer".

