"Solo hay una persona atendiendo": Anahí de Cárdenas reclama por demora en cola preferencial de Reniec

La actriz Anahí de Cárdenas, quien hace poco anunció su embarazo, expresó su molesta por la atención recibida en una sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). A través de sus redes sociales, la figura del cine y la televisión peruana detalló por lo que tuvo que pasar al intentar realizar un trámite, pese a encontrarse en una cola preferencial debido a su estado de gestación.

Según su testimonio, ella tuvo que esperar más de tres horas para ser atendida, permaneciendo de pie durante ese tiempo y sin acceso a una silla. "Entré a Reniec después de 3 horas y 28 minutos en preferencial. Ahora nos espera una hora más de trámite, seguro. Y no hay ni una silla", publicó la actriz en Instagram.

De Cárdenas también señaló que en la cola preferencial solo había una persona encargada de atender a los usuarios, lo que empeoró aún más la situación. La exmodelo de Habacilar dijo que llegó a la sede de Reniec el jueves 2 de enero a las 10 de la mañana y no pudo salir hasta las 5 de la tarde.

Anahí de Cárdenas se queja de la atención preferencial en Reniec.Fuente: Instagram: Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas revela que enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir

Días atrás, Anahí de Cárdenas reveló que pasó serias dificultades en su camino hacia la maternidad. Aunque anunció feliz la noticia de su embarazo, detalló que este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral Fack Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

"Paramos de intentar y esperamos a que termine la obra. En junio, decidimos volver a intentarlo. En septiembre estaba agotada, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para empezar el proceso de hacer embriones, descongelé mis óvulos y justo el día que se estaban haciendo los embriones me hice una prueba porque mi regla no llegaba... ¡Estaba embarazada!", relató.

Tenía de plazo un año para quedar embarazada

Como parte del tratamiento hormonal para combatir el cáncer, Anahí de Cárdenas pasó por una menopausia inducida, una condición que interrumpe temporalmente el ciclo menstrual y suele ser utilizada para minimizar los riesgos asociados a la enfermedad. Sin embargo, su médico le dio una oportunidad de intentar concebir, interrumpiendo el tratamiento luego de tres años.

"Estuve con la menopausia inducida hasta mediados de septiembre de 2023, cuando el doctor me dijo que podía intentar salir embarazada. En mi caso específico, había salido un ensayo de unos doctores diciendo que estaba ok interrumpir el tratamiento después de los tres años para tener un embarazo. El medico me dijo 'tienes un año para salir embarazada'. En octubre de 2024 se cumplía un año de poder intentarlo y creo que el último día salí embarazada", declaró en otro video.