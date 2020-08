Anahí de Cárdenas envió un mensaje a favor de la aceptación de una misma. | Fuente: Instagram / Anahí de Cárdenas

De las experiencias se aprende. Y así viene llevando su vida Anahí de Cárdenas, sobre todo después de revelar que en el pasado atravesó por una relación tóxica que la ayudó a tomar consciencia sobre la aceptación de sí misma.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la actriz envió un potente mensaje acerca de cómo reconocer a alguien que trata de controlar la vida de otra persona. Ella logró descubrirlo cuando se tomó una fotografía y su expareja no le dejó compartirla en sus redes sociales.

“Yo no le pedí́ permiso, ni mucho menos. Simplemente me dijo que estaba loca si iba a subir esa foto y varias otras cosas que no vale la pena recordar”, señaló De Cárdenas. Y más adelantó indicó que cuando se está envuelta en relaciones como estas, “muchas veces no se da cuenta”.

Esta situación origina que se pase por alto afirmaciones como la que recordó la protagonista de “Aj Zombies!”. “No hay nada de normal en eso. Tu cuerpo es tuyo. Es tu propiedad. De nadie más. Algo tan simple como que haya un ‘permiso’ o una ‘condición’ para algo tan simple y mundano como subir una foto a tus redes sociales, no es normal”, apuntó.

“QUIEN TE QUIERE, NO TE POSEE”

Contra los amores que implican ataduras, Anahí de Cárdenas afirmó que cada mujer es libre de hacer con sus fotografías lo que quiera. “¡No dejes que nadie te diga que puedes o no puedes hacer! Reconquista tu cuerpo, tu mente y tus emociones”, escribió.

En ese sentido, la intérprete fue contundente: “Quien te quiere, no te posee”. Y es que, para ella, estar en una relación con alguien que se preocupa por el otro implica no tenerle miedo. “No debería asustarte el qué dirá y nunca deberás hacer o dejar de hacer algo por miedo a cómo reaccionará”, agregó.

Y, para ser más tajante, De Cárdenas asevero: “¡Si sientes miedo, no deberías estar ahí!”. De allí que aconsejara a llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en caso alguien sea víctima de violencia.

“Solo tú tienes el control de tu vida. Solo tú”, concluyó la también cantante.