“Sé de la capacidad que tengo como actor”: André Silva niega preferencia de Michelle Alexander por ser su yerno

André Silva es protagonista de 'Luz de Luna'.
André Silva es protagonista de 'Luz de Luna'.
Redacción RPP

Redacción RPP

·

El protagonista de Luz de Luna 4 defendió su trayectoria artística y mencionó que su familia no tiene nada que ver con sus papeles en la televisión.

André Silva volvió a la televisión peruana para protagonizar Luz de Luna 4. El final de la historia llega de la mano de Michelle Alexander y tendrá un elenco renovado ya que estará Marisol Aguirre, Juan Carlos Rey de Castro, María Grazia Polanco y más. 

Sin embargo, en la rueda de prensa, el actor se pronunció sobre los comentarios que han circulado en las redes sobre el supuesto favoritismo que tiene la productora con él, ya que es su suegra. Tras ello, Silva negó estos rumores y mencionó que su carrera artística habla por sí sola. 

“Eso es mentira, eso no existe. Acaban de hacer una producción en la que no he estado, Eres mi sangre; en la anterior, Nina de Azúcar, tampoco estuve. Para volver a Luz de Luna tuve que esperar cuatro o cinco años para actuar nuevamente en televisión”, dijo a Trome. Además, contó que se puso en la piel del ‘León de la cumbia’ desde que inició la historia. 

“Sé de la capacidad que tengo como actor, tengo que yo estar seguro de lo que soy, independientemente de si soy familia o no soy familia”, agregó. Por otro lado, André Silva resaltó que su trayectoria habla por sí sola y lo que ha logrado por su esfuerzo, no por preferencia. 

“Yo he trabajado mucho. El camino ha sido largo, he empezado desde muy pequeño, haciendo personajes muy chiquitos y, poco a poco, cada año que ha pasado, he ido creciendo a nivel actoral también”, sostuvo.

André Silva contrajo matrimonio con la hija de Michelle Alexander

Fue en octubre de 2021 que el actor André Silva anunció su compromiso con Adriana Álvarez, directora de producción en Del Barrio Producciones. Desde entonces, la pareja debió verse en la obligación de postergar la ceremonia debido a la pandemia, hasta que el 13 de febrero de 2023, contrajeron nupcias.

A través de imágenes, compartidas en redes sociales por amistades del intérprete y de la hija de Michelle Alexander, se pudo apreciar el lujo con el que se llevó a cabo una boda que en un principio estaba llamada a ser íntima. Fue todo lo contrario, como se vio en las imágenes publicadas por Ethel Pozo en su cuenta de Instagram. 

La conductora felicitó compartió un carrete de fotografías en la que se muestra junto a su esposo Julián Alexander y se vio la pista de baile donde los recién casados hicieron una coreografía con una canción de Grupo 5, la orquesta de cumbia que fue el plato central de la fiesta. "Un día para recordar... Y felicidades para los esposos Adriana y André", escribió en la leyenda.

