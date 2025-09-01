Gustavo Bueno, reconocido actor peruano, fue dado de alta tras compleja cirugía de la columna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Bueno, el recordado actor de ‘Don Gilberto’ en la serie peruana Al fondo hay sitio, fue dado de alta este lunes 1 de setiembre tras estar varios meses internado en el hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins, según informó EsSalud por medio de un comunicado.

¿Qué pasó? Según la institución, el actor peruano de 74 años fue internado en junio al presentar “una grave afectación en la columna”. “Gracias al trabajo coordinado de los equipos médicos y asistenciales, hoy retoma su vida con optimismo luego de un proceso en el que la ciencia y el cuidado humano fueron determinantes”, sostuvo EsSalud.

Cabe recordar que los seguidores de Gustavo Bueno expresaron su preocupación por la sorpresiva salida del actor en la serie Al fondo hay sitio. Al mismo tiempo, hubo diversas especulaciones sobre la ausencia de Bueno, quien ahora agradece a los médicos por la ayuda y el apoyo brindado dentro del hospital.

“He sido muy bien tratado. Ya llevo bastante tiempo en el hospital Rebagliati. La verdad, los voy a extrañar. A pesar de la complejidad de mi operación. Fue muy bien preparada. El Rebagliati es el mejor hospital del Perú (…) Fue una gran experiencia”, comentó en un video compartido por EsSalud, el intérprete del teniente Gamboa en la película La ciudad y los perros.

¿Gustavo Bueno volverá a la serie Al fondo hay sitio?

Aún se desconoce si Gustavo Bueno volverá a Al fondo hay sitio, serie que ya tuvo la salida de diversos actores como: Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz. Bueno ya no apareció más en el programa en los últimos meses generando gran preocupación en sus fieles seguidores que extrañaban verlo con su personaje de Don Gilberto.

Ante las preguntas y dudas del público, Erick Elera, actor que da vida a Joel González en la ficción, se refirió brevemente al tema durante una transmisión en vivo. Aunque sin dar detalles, dijo que el veterano actor estaría pasando por un mal momento de salud, algo que ya fue confirmado.

"No puedo hablar de eso, pero anda quizás un poco delicado. Esperemos que regrese pronto", señaló Elera en mayo sin ofrecer más detalles. "Si lo que toca es que él se tome un tiempo, lo importante es que él esté bien", agregó.

En ese momento, ni la producción de Al fondo hay sitio ni Gustavo Bueno habían emitido un comunicado al respecto. Ahora, se sabe que el actor estuvo hospitalizado y que fue dado de alta tras superar una “fractura vertebral patológica de alta complejidad”, según médicos de EsSalud.