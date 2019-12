Cathy Sáenz respondió a los ataques, que ha recibido en redes, y señaló a 'Peluchín' como el incitador. | Fuente: Instagram

Después del cargamontón que vivió Cathy Sáenz en redes sociales durante el fin de semana ─le criticaban que se quedara con el bouquet de Ana Siucho en su boda con Edison Flores─ la conductora respondió ante los ataques pues se siente violentada y afirmó haber recibido amenazas de muerte.

Denunció que no es la única mujer de la farándula ─señaló los casos de Tilsa Lozano, Sheyla Rojas, entre otras─ que viene siendo sistemáticamente maltratada por una persona que las "insulta y humilla" incitando a otros a hacer lo mismo. Si bien no dio nombre, se entiende que hablaba de Rodrigo González 'Peluchín'.



"Antes era llamada Candy Mamacha ahora soy llamada la Chusca Sáenz. Somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre", señaló Cathy Sáenz frente a las cámaras de "Mujeres al mando". Ella denunció que es discriminada por su color de piel y aseguró que no se quedará callada.

"Es momento de llamar a las entidades pertinentes para que se ocupen de este caso. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce y está siendo incitada por el odio de otra persona [Rodrigo González]", dijo entre sollozos para luego denunciar que hay personas que "han conseguido mi número personal amenazándome de muerte a mí y a mi familia".

Sáenz ─que condujo la transmisión televisiva de la boda de Edison Flores y Ana Siucho─ recordó que ya le ganó una demanda por difamación a 'Peluchín'. "No es justo que una persona cree odio alrededor", agregó.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Antes de comenzar la recepción de la boda de Edison Flores, Cathy Sáenz y Ana Siucho conversaron ante cámaras. La flamante esposa le dijo que le iba a regalar su bouquet: "Esto va a ser para ti, yo lo prometí".

La conductora se mostró emocionada con sus palabras, con las flores en mano, preguntó si se lo dejaba o si se lo quedaba.Siucho respondió que se lo podía quedar. Ante este suceso, fue criticada en redes porque fue interpretado como que le quitó el arreglo.

En su Instagram, Rodrigo González 'Peluchín' la criticó y llamó "corriente" junto con el hashtag #DevuelveElBouquetChusca.