Tecladista de Agua Marina fue operado con éxito: “Salió victorioso y se está recuperando”

La familia del músico César More, herido en el ataque armado contra la agrupación Agua Marina, anunció que la operación a la que fue sometido resultó un éxito y que el artista se encuentra en proceso de recuperación.

A través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, los familiares expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido durante los días de preocupación por la salud del músico.

“Bendito sea Dios todopoderoso. A Él sea la gloria y honra, porque gracias a Él, nuestro querido hermano César Augusto More Nizama ha salido victorioso de la operación”, señala el comunicado.

La familia también agradeció a los seguidores, amigos y colegas del grupo de cumbia, así como a la familia Quiroga Querevalú, por su constante respaldo y oraciones. Finalmente, el mensaje concluye con un llamado a acompañar el proceso de recuperación del artista:

“Ahora a seguir con la pronta recuperación de nuestro querido hermano. Dios los bendiga a todos”.

Como se recuerda, César More recibió impactos de bala en el tórax el último miércoles mientras Agua Marina ofrecía un concierto en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos.

Familia del tecladista de Agua Marina confima que salió bien de la operación.Fuente: Facebook: Hermanos More

Hermanos Quiroga permanecen bajo resguardo

Por otro lado, los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querebalú, quienes también recibieron impactos de bala, permanecen internados desde hace cuatro días en la clínica Maison de Santé, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos.

Según el reporte médico, ambos músicos se encuentran estables tras haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas. En el caso de Manuel Quiroga, el impacto de bala alcanzó una de sus piernas, por lo que fue operado el jueves, a la una de la tarde. Por su parte, Luis Quiroga recibió tres impactos, uno de los cuales afectó el tórax. De acuerdo con el especialista que atendió el caso, el músico se encuentra estable y fuera de peligro.

Fuentes de RPP informaron que los hermanos cuentan con seguridad personal dentro del recinto médico. En el lugar, también se ha observado la presencia de dos agentes policiales de la jurisdicción, ubicados en la zona de cochera junto al ingreso de emergencias de la clínica.

Comunicado de Agua Marina tras ataque armado

La banda musical lamentó profundamente que ocurriera un "acto criminal" en pleno show, que sembró el pánico entre cientos de familias y que lesionó también a un vendedor de bebidas alcohólicas durante el espectáculo en el local.

"Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses", remarcó.

Agua Marina afirmó que "un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia".

"La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país", sostuvo.

