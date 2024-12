"Nunca antes había visto la muerte de cerca": Bill Orosco se pronuncia tras casi caer a un abismo en un auto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bill Orosco se pronunció luego de casi caer a un abismo en Trujillo mientras se trasladaba en un automóvil junto a su mánager, Walter León. El cantante de cumbia viajaba de Huamachuco hacia Huánuco en la madrugada del último sábado 28 de diciembre para una presentación. No obstante, vivió momentos de terror en la carretera al sufrir un accidente.

“Antes que todo, quiero agradecer a Dios por esta segunda oportunidad que me ofrece, porque nunca había visto la muerte así de cerca”, señaló Bill Orosco.

Seguidamente, afirmó que no hubo heridos y que en el auto solo iban el chófer, su mánager y él. “Felizmente no pasó de unos golpes y un gran susto. Lo material se recupera, pero la vida no", declaró el artista de 23 años a Trome.

Por otro lado, Bill Orosco mencionó que es consciente de que los músicos están expuestos a este tipo de accidentes. “Siempre supe que un artista corre riesgos en cada viaje, lo acabo de vivir en carne propia”, sostuvo.

Finalmente, el primo de Deyvis Orosco descartó que vaya a suspender sus próximos shows y compromisos programados para fin de año. “Como dicen ‘la función debe continuar’, y lo que yo más quiero es seguir llevando mi voz y mi canto a todos los rincones del país”, añadió.

Bill Orosco viene triunfando en YouTube con su tema ‘Triste es tu final’. | Fuente: Instagram (billorosco.oficial)

Bill Orosco agradeció a fans por su preocupación: "Ha sido un susto"

Bill Orosco se tomó un momento para agradecer a todos sus seguidores y fans que preguntaron por él luego de revelar que sufrió un accidente automovilístico que pudo haber tenido graves consecuencias.

"Muchas gracias por la preocupación. Por los mensajes que recibí el día de hoy. Estamos muy bien. Gracias a Dios ha sido un susto nada más", expresó el cantante en un video difundido en sus redes sociales.

El último sábado, Bill Orosco contó, por medio de un comunicado en Instagram, que el auto donde viajaba con su mánager Walter León se despistó en una curva por la carretera hacia Huamachuco, pero que "la rápida reacción y destreza del conductor impidió que cayéramos en un abismo".

En diálogo con RPP, Walter León contó que un vehículo que iba a gran velocidad le cerró el paso y, al esquivarlos, chocaron con una roca que impidió que su auto caiga al abismo.

"Nos quedamos atrapados, nos salvó la roca. Fue bastante fuerte. Perdimos lo material, pero todos estamos ilesos, gracias a Dios. Seguiremos con nuestros proyectos musicales", mencionó.

Bill Orosco confirma que su primo Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar. | Fuente: RPP

Bill Orosco confirmó que Deyvis le prohibió cantar canciones del Grupo Néctar

Bill Orosco confirmó que su primo Deyvis Orosco le prohibió cantar las canciones del Grupo Néctar, agrupación de cumbia fundada por sus tíos Johnny y Enrique Orosco. “Si, él me prohibió (cantar las canciones de Néctar) en autoría de mi tío (Johnny Orosco). Hay un tema legal”, manifestó el cantante de 23 años en entrevista con RPP el último 3 de diciembre.

Por otro lado, mencionó que “por el momento” no tiene ningún tipo de comunicación con Deyvis Orosco. “Por el momento nosotros no conversamos, pero siempre, anteriormente, hemos estado juntos y uno siempre se queda con los bonitos recuerdos”, añadió.

En ese sentido, no descartó algún día limar asperezas con su primo. “Claro (que me gustaría reconciliarme con Deyvis), por qué no. Yo creo que la música está hecha para compartir. Nosotros al cantar como músicos creo que transmitimos mucho y eso jamás se debe perder”, expresó Bill.

Bill Orosco informa a sus seguidores que sufrió un accidente de carretera en Trujillo.Fuente: Instagram (billorosco.oficial)

