Christian Domínguez ganó premio a 'El escándalo del año' por su 'ampay' con Mary Moncada

Christian Domínguez será recordado por protagonizar uno de los ‘ampays’ más sonados —y polémicos— de este 2024. Ni bien empezó el año, el cumbiambero de 41 años fue visto por las cámaras de Magaly TV: la firme dentro de su camioneta con la peruana Mary Moncada con quien habría tenido relaciones sexuales, según contó la propia Moncada en el mencionado programa de espectáculos.

A raíz de esta revelación, su entonces pareja Pamela Franco decidió terminar su relación con Domínguez evidenciando la infidelidad del exintegrante de Joven Sensación. A raíz de este destape, América Hoy decidió este viernes otorgarle al cantante el premio a la categoría ‘El escándalo del año’.

Es así como, para conocer las reacciones de Christian Domínguez, el conductor de América Hoy, Edson Dávila ‘Giselo’, lo llamó para darle la noticia. “Sonso, me dijiste que era una buena noticia”, respondió el también protagonista de Mi amor, el wachimán.

Seguidamente, el exesposo de Karla Tarazona agradeció a América Hoy por el premio conseguido al estar envuelto en uno de los ‘ampays’ del año.

“Gracias por el premio, yo bien emocionado. Yo quiero olvidarme (del 'ampay') pero me haces recordar. No quiero recordar (…). Los quiero. Siempre los querré. Quiero agradecer a América Hoy por el premio. Gracias, son lo máximo”, manifestó Domínguez.

Pamela Franco terminó relación con Christian Domínguez luego de 'ampay' del cumbiambero con otra mujer. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez se pronunció sobre el accidente de Gran Orquesta Internacional

Christian Domínguez, líder de Gran Orquesta Internacional, relató con detalles el accidente sufrido por la agrupación en la Panamericana Sur cuando regresaban de una presentación en Chincha el último 22 de diciembre.

"Estoy conmovido. No hay nada grave, lo material se perdió, está destruido (en referencia al auto de Dimas Ysla). Todos veníamos de viaje, retornábamos a Lima. Él se fue en su carro con los demás integrantes", inició diciendo el cumbiambero.

Durante el accidente, Karla Tarazona y Christian Domínguez estaban en otra camioneta saliendo antes que Gran Orquesta Internacional para llegar a la capital y así Domínguez pueda despedirse de su hija que iba a pasar Navidad con su mamá. En el camino se estacionaron en un grifo y el vehículo de Ysla los pasó. Cuando retornaron a la carretera, se toparon con el accidente.

"Habrá pasado unos 10 minutos y Karla ve un carro volcado en un lugar muy oscuro en medio de los tres carriles, después ve otro carro en medio de las vías que separa las carreteras donde están las palmeras y hay tierra. Cuando ve bien, nota que está Alejandro (Ceiba, uno de los vocalistas de Gran Orquesta Internacional), me sobrepongo y reconozco a los demás. El carro de la otra persona no tenía ninguna luz y se dieron cuenta cuando han estado cerca, por evitar chocarlo tuvieron el accidente", agregó. "Dimas me decía: ‘No me quiero morir’", sostuvo Christian Domínguez en conversación con Samuel Suárez, de Instarándula.

Christian Domínguez se pronunció tras el accidente de Gran Orquesta Internacional. | Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

Christian Domínguez descarta cantar con Pamela Franco en un escenario

Christian Domínguez aseguró que jamás se cruzará con Pamela Franco en un escenario y calificó de “mentira” cualquier anuncio de un evento que lo patrocinen cantando al lado de su expareja y madre de su última hija.

En diálogo con los medios de prensa, en un evento para adoptar animales, el líder de Gran Orquesta Internacional advirtió a sus seguidores a no dejarse engañar por los empresarios que buscan “lucrar con el morbo” de verlo junto a Pamela Franco.

“No se dejen engañar por los empresarios. Si pasa, les digo ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’. Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan”, declaró el cantante de cumbia.

De mismo modo, señaló que si alguna vez lo contratan en un evento donde participa Franco no lo rechazaría, pero sí evitará cruzarse con ella para evitar el morbo de los empresarios.

“No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, explicó.

