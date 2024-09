"Si no se retracta, la demandaré": Christian Domínguez negó haber mandado mensajes a modelo chiclayana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez negó que haya vuelto a contactarse con Alexa Samamé, una joven modelo chiclayana quien afirmó, en febrero de este año, haber tenido un romance con el cantante cuando este aún mantenía su relación con Pamela Franco, madre de su hija y de quien se separó tras el ‘ampay’ con Mary Moncada y Samané mostrado en el programa Magaly TV: La Firme.

Samamé, de 24 años, afirmó, mediante sus redes sociales, que Christian Domínguez volvió a escribirle por Tik Tok mandándole mensajes y videos motivacionales luego de que este se separara de Pamela Franco tras el ampay y después el escándalo con Mary Moncada.

Ahora, en una reciente entrevista con Trome, Domínguez respondió: “Todo lo que ella ha dicho textualmente, que le escribí, que le mandaba TikToks, es mentira. No es cierto que yo haya tenido algún tipo de comunicación después de lo que sucedió o que haya intentado comunicarme con ella”.

En ese sentido, Christian Domínguez, quien actualmente labora como conductor en el programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión junto con Karla Tarazona y Rocío Miranda, aseguró que “jamás” volvió a contactarse con la joven modelo.

“No (hablo con ella), jamás he intentado comunicarme con ella. Es más, le voy a dar la oportunidad que se retracte, porque si no lo hace, con lo que yo he visto (en sus declaraciones), la demandaré”, sostuvo el integrante de Gran Orquesta Internacional.

Christian Dominguez y Pamela Franco terminaron su relación en enero de este año. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez sobre Alexa Samamé: “Tendrá que mostrar una prueba”

Para Christian Domínguez, Alexa Samamé busca “generar controversia y show mediático” con sus mensajes en redes sociales. El último lunes, Samamé denunció, ante las cámaras de Magaly TV: La Firme, haber sido expulsada de una discoteca en Chiclayo por supuesto pedido del mismo Domínguez quien se iba a presentar junto a su orquesta.

Al respecto, el cantante de 41 años negó que haya solicitado su retiro del lugar. “Hasta lo que pasó en Chiclayo se lo puedo tolerar como show, para que se beneficie, pero una cosa diferente es lo que hizo ahora (en sus redes sociales). Le voy a dar la oportunidad de que se retracte, si no lo hace, tendrá que mostrar una prueba de lo está diciendo”, expresó.

En otro momento, el cantante señaló que, si bien no negó el romance con Alexa Samamé, le incomoda que ella siga hablando de algo que “no dijo nada porque tenía culpa” en ese momento.

“Tuve que apechugar, no importa si lo agrandó o maximizó, acepté mi culpa. Pero ahora es diferente porque no sucedió, yo afronto mis culpas, pero no trabajo a pilas ni soy el payaso de nadie”, recalcó el cumbiambero.

Alexa Samamé afirmó haber tenido un romance con el cantante Christian Domínguez. | Fuente: Instagram (alexasamame)

¿Qué dijo Alexa Samamé sobre Christian Domínguez?

Alexa Samamé afirmó que Christian Domínguez la volvió a contactar mandándole videos y mensajes en la red social TikTok. La modelo chiclayana mencionó que si bien vio los mensajes del cantante no le respondió.

"Al mes (de que hablé de él en Magaly) me mandaba Tiktoks motivacionales y no le respondía, creo que por eso actúa así, solo le daba me gusta o lo dejaba en visto y no entiendo su actitud", manifestó la joven ingeniera industrial.

Cabe recordar que fue en febrero que Alexa Samamé apareció en el programa Magaly TV: La Firme afirmando que tuvo varios encuentros con Christian Domínguez cuando este visitaba la ciudad de Chiclayo y cuando aún mantenía su relación con Pamela Franco. También contó que un amigo le Domínguez le había ofrecido dinero para que guarde silencio.

“El ampay de Mary Monca fue el lunes, el martes me llama un amigo de él para ofrecerme dinero, una cifra muy alta, más o menos 10 mil soles para que no hable. Yo no quería dinero ni fama”, manifestó la joven a Magaly Medina.

Actualmente, Christian Domínguez es conductor del programa 'Préndete' en Panamericana.Fuente: Instagram (chrisdominguezof)

