"Tuve amenza de aborto": Brunella Horna confirma embarazo tras regresar a la conducción de 'América Hoy'

Brunella Horna regresó a la conducción de América Hoy y aprovechó las cámaras del programa para confirmar su embarazo. Tras hacer pública la noticia, sus compañeros decidieron darle las felicitaciones por esta nueva etapa en su vida.

Si bien hubo rumores de la dulce espera desde hace meses, la esposa de Richard Acuña prefirió mantener el tema en reserva debido al riesgo de su embarazo.

"El inicio (del embarazo) fue muy complicado. El peor episodio fue grabando en Pachacámac, incluso le escribí a Armando (Productor del programa) porque no podía más, porque mi embarazo estaba en riesgo. Era seguir trabajando o hacerle caso al doctor; yo tuve un descanso absoluto, incluso me prohibieron ir al baño", comentó la conductora.

Amenaza de aborto

Consultada por las dolencias que experimentó durante las primeras semanas de gestación, Brunella Horna reveló que estuvo a punto de perder a su bebé

"Yo he sangrado cuatro meses y medio, con muchísimo dolor. Como mamá primeriza no sabía, porque el primer mes yo seguía trabajando y pensé en seguir haciendo mi vida normal, pero lamentablemente no pude y es por eso que yo me retiro de América Hoy... me diagnosticaron amenaza de aborto", reveló.

Brunela Horna actualmente tiene 6 meses de embarazo, pero admitió que tardó un buen tiempo para "hacer realidad este sueño".

"Fue un bebé muy soñado. Yo no salí embarazada rápido, nosotros (con Richard Acuña) queríamos encargar el bebé y aproximadamente nos demoramos como un año que yo salgo embarazada. Pero como todo el mundo dice: 'los tiempos de Dios son perfectos y llegó en el momento perfecto a nuestras vidas’", expresó.

Las primeras revelaciones

En abril pasado salió a la luz una información que brindó Gabrieli Moreira, entrenadora personal de Brunella Horna. Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos Amor y fuego, donde fue consultada por la salud de su cliente.

"Estabas entrenando a Brunella. ¿Y Brunella está haciendo ejercicios a pesar de su estado de salud?", se le preguntó a Moreira. Ante ello, respondió: "Ahorita no, por su estado de salud. Estamos evaluando que la libre para continuar".

Fue entonces que la reportera del espacio televisivo insistió: "Me imagino que le han recomendado [que no entrene] por el tema de su bebito". A lo que la entrenadora de Brunella Horna afirmó: "Sí, sí, de su bebé".

Brunella Horna y su salida de América hoy

El pasado 17 de abril, Brunella Horna se enlazó con sus compañeros del programa América hoy para anunciar que se alejaría de forma indefinida de la conducción. ¿El motivo? Cuidar de su salud, sostuvo en aquella emisión, luego de que una semana atrás indicara que está con descanso médico.



Durante su descargo, la esposa de Richard Acuña dijo que a raíz de las complicaciones en su salud ha regresado a su natal Chiclayo para pasar días con su familia y luego volverá a Lima por sus respectivos "chequeos médicos". "Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando", manifestó.



"Hasta que el médico no me diga que pueda hacer mi vida cotidiana, no puedo regresar a trabajar (...) No les puedo decir en qué fecha puedo regresar", señaló entonces.