“Canta con sentimiento, eso es importante”: Bryan Arámbulo elogia a su imitador de 'Yo Soy’

El Divo de la Cumbia quedó sorprendido con la interpretación de Marlon Ugaz, su imitador en Yo Soy, y destacó su entrega en el escenario.

En uno de los episodios de Yo Soy, hubo un imitador de Bryan Arámbulo. Su interpretación generó gran repercusión entre el jurado y el propio artista original, quien no dudó en expresar su reconocimiento.

“Sí, sí canta bien, canta espectacular y lo hace bien. Y ahí le da su toquecito de imitarme”, señaló el cantante de cumbia al escuchar la audición, destacando la calidad interpretativa del concursante. Además de la voz, valoró la puesta en escena y la fidelidad del imitador: “Hasta los zapatitos, toda la vestimenta… canta con sentimiento, eso es lo importante”.

El jurado del programa también resaltó el desempeño del imitador Marlon Ugaz, aunque con observaciones técnicas. Ricardo Morán indicó que la imitación era “bastante correcta”, pero subrayó que debía trabajar en el manejo de los agudos para alcanzar la naturalidad del original.

La reacción de Bryan Arámbulo se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su humildad y recordaron que él mismo inició su carrera intentando ingresar a Yo Soy. “Y pensar que así empezó Bryan imitando a alguien y ahora lo imitan a él”, escribió un seguidor.

El paso de Bryan Arámbulo por ‘Yo Soy’

El hoy conocido como el “Divo de la Cumbia” también vivió la experiencia de audicionar en el programa en 2013, cuando tenía 17 años y acababa de superar un cáncer de ganglios. Tras someterse a 18 quimioterapias, se presentó imitando a Annette Moreno con la canción Jardín de rosas.

Aunque su interpretación fue elogiada por el jurado, no logró pasar de fase. Ricardo Morán consideró que la distancia con el personaje era demasiado grande, mientras que Fernando Armas resaltó su virtuosismo vocal.

Con el tiempo, la historia dio un giro: en 2022, Yo Soy incluyó imitadores de Bryan Arámbulo y uno de ellos, Jefferson Torres, incluso llegó a compartir escenario con el cantante en un concierto, experiencia que este agradeció públicamente.