“Ha sido una pesadilla”: Chofer que atropelló a Furrey recupera su libertad tras dos meses en prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El proceso judicial por el accidente que dejó herido al youtuber Antonio Crespo Galán, conocido como ‘Furrey’, dio un giro este fin de semana. Pablo César Castillo Ticerán, chofer implicado en el caso, fue liberado luego de que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima declarara fundada la apelación presentada por su defensa y revocara la prisión preventiva que cumplía en el penal de Lurigancho.

En reemplazo, el tribunal dictó comparecencia con restricciones y fijó el pago de una caución de 20 mil soles, que deberá efectuarse hasta el 30 de septiembre. De no cumplirse, la medida quedará sin efecto y se ordenará su reingreso inmediato a prisión.

Entre las disposiciones judiciales, se establece que Castillo no podrá salir de Lima sin autorización del Poder Judicial, deberá acudir cada 30 días a pasar control biométrico y evitar lugares considerados de dudosa procedencia.

Tras su liberación, el chofer declaró a Panamericana Televisión que su permanencia en prisión fue “injusta” y una experiencia “terrible”. “He estado detenido injustamente y hoy he podido lograr mi libertad gracias a toda mi familia y mi abogado. Realmente ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que yo he pasado durante dos meses”, señaló.

Asimismo, agradeció a su actual abogado, a quien atribuyó la estrategia legal que le permitió recuperar la libertad, y destacó el apoyo constante de su familia durante los dos meses que estuvo recluido.

¿Cuándo y cómo fue el accidente de Furrey?

El pasado miércoles 9 de julio, Furrey fue atropellado en La Victoria mientras se trasladaba en scooter hacia el estadio para grabar un nuevo episodio de su programa Habla Good. Por la gravedad del accidente, fue trasladado de urgencia a la UCI con múltiples heridas.

Tras el accidente, también fue víctima de robos, ya que le sustrajeron sus documentos personales y vaciaron sus cuentas bancarias. Ello a su familia a bloquear dichos fondos y solicitar ayuda para recuperar documentos esenciales como el carné de extranjería.

En redes sociales, Giselle Minchola, esposa del streamer, también mencionó que las cuentas de las tarjetas de Furrey habían sido robadas, ya que, en el momento del accidente, alguien robó su billetera y retiró el dinero.

“Agradezco a las personas que han querido apoyar por el Yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano, gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas mal intencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas. Ya están bloqueadas. Gracias por su apoyo incondicional”, señaló en aquel momento en sus redes sociales.

¿Furrey infringió las normas de tránsito?

En julio de 2025, Raúl Sotelo, abogado defensor de Pablo César Castillo, conductor involucrado en el accidente que dejó gravemente herido al youtuber Furrey, cuestionó duramente la prisión preventiva dictada contra su patrocinado y la actuación de las autoridades judiciales en el caso.

En declaraciones al programa Puros Factos de RPP, tras la participación del abogado de la parte agraviada, Jener Cáriga, Sotelo aseguró que se ha vulnerado el debido proceso penal y que el caso está siendo mal calificado jurídicamente.

Sotelo también planteó que el agraviado, Furrey, no habría cumplido las normas de tránsito correspondientes a un conductor de vehículo menor. Afirmó que no llevaba casco ni ropa reflectante, y transitaba por la senda peatonal sin bajar de su scooter, como estipula el reglamento.

“No se trata de un peatón atropellado. Estamos hablando de un cruce irregular de un vehículo menor en una intersección”, explicó.

RPP Data ¿Están funcionando los semáforos y los cruces peatonales en las principales avenidas de Lima? Los limeños pierden más de 150 horas al año debido a la congestión vehicular y una de las causas es el mal diseño vial y el estado de los semáforos, según señalan expertos. Un equipo de RPP Data realizó un recorrido por las principales avenidas de la ciudad para mostrar cómo esto afecta al peatón. ¿Qué encontraron? A continuación, los detalles. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00