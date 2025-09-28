“Anteayer fue nuestro aniversario de matrimonio”: esposo de Camucha Negrete recordó los últimos días de la actriz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Perú continúa despidiendo a la reconocida actriz Camucha Negrete, quien es velada por segundo día consecutivo en la iglesia Virgen de Fátima, en Miraflores. Las puertas del templo permanecen abiertas para que el público pueda acercarse a rendirle homenaje y expresar su cariño.

A la ceremonia se han sumado diversos personajes de la farándula, quienes enviaron arreglos florales en señal de respeto y admiración. Entre ellos destacan Bartola, el Teatro Marsano, Carlos Álvarez y Rodrigo González, junto a otros representantes del mundo artístico y televisivo.

Las palabras de su esposo Enrique Collantes

En declaraciones a RPP, Enrique Collantes, esposo de Camucha Negrete, recordó las últimas horas de la artista.

“Se fue tranquila, se fue llena de luz. Falleció a las 4 de la mañana; mi hija se despierta y me dice: ‘Papito, mamita se durmió’. En el cuarto, en lugar de haber pena, dolor, sentías una paz increíble”, relató.

Asimismo, destacó los más de 50 años que compartió con ella, 35 de ellos como matrimonio formal: “Siempre parábamos juntos. Anteayer fue nuestro aniversario de matrimonio. Cada lugar, cada sitio, cada tiempo, ella está conmigo”.

El último adiós a Camucha Negrete

El cuerpo de Camucha Negrete será velado hasta las 4:15 p.m. de este domingo 28 de septiembre. Posteriormente, será trasladado a Jardines de la Paz, en La Molina, donde se llevará a cabo la cremación.

Con este acto, familiares, colegas y seguidores de la actriz darán el último adiós a una de las figuras más queridas de la televisión y el teatro peruano.

Así se confirmó la muerte de Camucha Negrete

La noticia fue confirmada en RPP por el conductor Fernando Vivas, luego de comunicarse con la familia de la artista. Durante el programa Enfoque de los Sábados, Vivas expresó su pesar por la partida de quien consideraba una buena amiga.

"Ha fallecido Camucha Negrete. Una institución de la cultura popular en el Perú. Actriz de todas las plataformas. Antes de ser actriz, empezó como modelo, siendo muy joven, con 15 o 16 años, en la década del 60".

Hace una semana, su nieta Paula Mejía informó que la actriz se encontraba delicada de salud debido a complicaciones en el hígado. De hecho, estaba trabajando en una puesta en escena cuando la enfermedad la obligó a detenerse.