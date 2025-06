Cantante 'Chechito' admitió haber salido con dos anfitrionas que eran amigas: "No fue al mismo tiempo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', se encuentra envuelto en medio de una polémica luego de que una joven anfitriona venezolana lo señalara de haber salido con su amiga al poco tiempo de haber terminado un romance con ella.

La propia anfitriona, de nombre Yuli Lobo, expresó su sorpresa al enterarse de que el joven cantante de 19 años estuvo saliendo con una de sus mejores amigas llamada Roxy Machado, una bailarina venezolana, que al igual que ella, se dedica a desfilar en bares, discotecas, entre otros eventos de marcas.

“Él (Chechito) y yo estábamos saliendo. No funcionó y lo dejamos ahí. Anoche me entero de que mi querido Chechito salió con mi amiga. Ella se llama Roxy Machado (…) Éramos amigas. Ella era como mi 'pañito de lágrimas'. Yo también era su 'pañito de lágrimas'”, declaró la joven a las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Seguidamente, Yuli recordó que Roxy Machado es la misma mujer señalada en marzo de este año de ser la amante de Eduard Jean Pierre Núñez Sánchez, conocido artísticamente como JP el Chamaco.

“Ella fue la amante de JP el Chamaco. Yo no podía creerlo porque Chechito y JP se conocen y Chechito sabía que ella era mi amiga y sabía que ella era la amante de JP”, mencionó Yuli Lobo.

Expareja de 'Chechito' reveló chats del cantante admitiendo haber salido con su amiga. | Fuente: Instagram

Joven revela chats que confirman romance de ‘Chechito’ con su amiga

Yuli Lobo mostró las conversaciones donde ella le reclama a Roxy Machado por haber tenido un encuentro íntimo con 'Chechito' sabiendo que ella mantuvo un romance con él.

“No me metí en tu relación. Tampoco lo busqué. Simplemente pasó. Cometí un error. Disculpa, tal vez no sirva de nada ok, pero en el corazón no se manda. No quería que te enteraras por boca de chismosos, pero bueno ya fue. Igual, gracias por nada”, se lee en el mensaje de Roxy.

Por su parte, Yuli Lobo mostró su decepción por Roxy Machado a quien consideraba su amiga. “De un hombre puede esperarse cualquier cosa, pero de una amiga duele más. Para mí, los códigos sí existen”, exclamó Lobo.

En otro momento, la bailarina mostró otro chat donde le reclama a ‘Chechito’ por haber salido con su amiga. “Dime de una vez, si estuviste, o no, con mi amiga”, le dice.

“Cálmate Yuli, que tú no sabes qué pasó. Y no puedo decírtelo por aquí. Es que no es porque sea tu amiga o no”, le respondió ‘Chechito’, quien negó saber que Roxy era señalada como amante de su colega JP, el chamaco. “Sé que me odias. Perdón, pero hay tanto que tú no sabes. No sabía que era tu amiga”, señaló el cantante.

JP el Chamaco fue acusado de engañar a su pareja con modelo venezolana que salió con 'Chechito'. | Fuente: Instagram (chechitoromerooficial)

‘Chechito’ sobre romance con anfitrionas: “No sabía que eran amigas”

‘Chechito’ decidió pronunciarse al ser señalado de haber salido con las dos jóvenes venezolanas. El cantante aclaró que no sabía que Yuli y Roxy eran amigas y que empezó a salir con esta última tras concluir su romance con la primera.

“No sabía que eran amigas. Me dejé llevar porque me gustó la chica (Roxy). Empecé a salir con ella. Mi error fue escribirle a Yuli. No hacía nada malo. Solo hablarle, pero se puede malinterpretar”, manifestó al programa conducido por Magaly Medina.

El cantante también compartió un comunicado en sus redes sociales donde reconoce su error y señala que todo ocurrió tras meses de terminar su romance con Yuli lobo.

“Es cierto que en el pasado salí con la señorita Yuli, pero eso ocurrió hace ya bastante tiempo. Hace aproximadamente dos meses empecé a conocer a Roxy y reconozco que cometí un error al haberle escrito a Yuli durante ese periodo. Asumo esa falta con total responsabilidad”, se lee.

Del mismo modo, ‘Chechito’ pidió a sus seguidores no involucrar a Daniela Taquire, una joven tiktoker con quien protagonizó su último videoclip.

“Con respecto a Daniela, quiero decir que es una persona increíble con quien compartí trabajo y nació una bonita amistad. Si en algún momento existió la posibilidad de que eso evolucionara hacía algo más, era algo que solo el tiempo podía definir”, mencionó.

