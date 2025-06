"Ya no se llora": Laura Spoya luce renovada y deja atrás su separación con Brian Rullan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya se sinceró sobre su separación de Brian Rullan. La ex Miss Perú habló abiertamente sobre su ruptura con el empresario mexicano y afirmó estar netamente enfocada en su trabajo.

“Estoy enfocada en mi trabajo. Estoy en una etapa de full crecimiento profesional, de manera personal también, así que lo que venga será bien recibido. Estoy dándolo todo siempre”, comenzó diciendo la también conductora de Al Sexto Día.

Es así como Laura Spoya afirmó dejar atrás el rompimiento con Rullan con quien se casó hace ocho años y tuvo dos hijos durante su relación. “Yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Estoy fluyendo para mi bienestar y para lo que creo que es correcto”, manifestó la modelo ante las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, la exreina de belleza mencionó que solo tendrá una relación de padres con Brian Rullan. “Siempre voy a querer llevarme bien con una persona con la cual compartí muchos años, que me ha dado momentos de su vida. Jamás en la vida voy a desear algo negativo, ni mucho menos hablar mal de él, nunca”, sostuvo.

Por último, la presentadora de televisión aseguró que “ya no llora” y aconsejó a las personas a continuar con sus vidas luego de cualquier rompimiento.

“Ya no se llora. Solo es una lloradita y seguimos para adelante. Debemos tener fuerza en los días subsiguientes a cuando se tiene una crisis y luego regresar porque la vida es así. Hay altibajos. Uno no puede quedarse llorando. El tiempo es oro”, concluyó.

Laura Spoya descartó reconciliarse con Brian Rullan tras confirmar separación. | Fuente: Instagram

Laura Spoya regresó a podcast y presentó a su mascota 'Eugenio'

Laura Spoya regresó al podcast Good Time luego de una semana de ausencia tras anunciar su alejamiento para despejar su mente debido a la separación de su esposo, el mexicano Brian Rullan.

Spoya decidió aparecer junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’ para la conducción del mencionado programa. La también influencer lució un llamativo traje negro y un sombreo puntiagudo de bruja mientras recibía un efusivo abrazo de sus compañeros, quienes se mostraron muy contentos con su regreso.

Seguidamente, la modelo presentó a su nueva mascota: un pequeño gato negro que, de acuerdo con Spoya, será su nuevo compañero cada vez que tenga una entrevista.

"Les presento a Eugenio. Es mi gato. Es mi protector de energías porque yo les dije que no se metan conmigo. Desde ahora, cada vez que me quieran entrevistar voy a estar con mi gato negro”, expresó.

Asimismo, Laura Spoya contó que adoptó al pequeño felino de dos meses “bajo unas especificaciones bastante precisas”. La modelo mostró al animal en sus redes sociales mostrando cómo convive con él. “Cómodo y feliz (…) Super estresado lo veo. La vida que se merece mi panterita espiritual”, escribió junto a fotos del gato.

Laura Spoya y Brian Rullan se casaron por civil y religioso en febrero 2017. | Fuente: Instagram

Laura Spoya confirmó su separación del mexicano Brian Rullan

Semanas atrás, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surge tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

"Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado", expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la también exparticipante de El gran chef famosos admitió que llegó al programa muy afectada.

"Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho", afirmó.

