Magaly Medina pide disculpas por falso ampay de Angye Zapata y Angelo Campos: “Fue un error garrafal de mis reporteros”

La conductora reconoció que las imágenes difundidas en la promoción de Magaly TV, La Firme no correspondían a la modelo y pidió disculpas públicas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, la promoción de Magaly TV, La Firme anunciaba un supuesto ampay de Angye Zapata , exbailarina de Agua Bella y modelo de El reventonazo de la Chola, con un jugador de Alianza Lima. Sin embargo, al inicio del programa, Magaly Medina aclaró que se trataba de "un error garrafal".

“La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Tengo que decirlo y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían”, señaló la conductora. “Fue un error garrafal de mis reporteros y de quienes supervisan —o deberían supervisar— su trabajo”.

"No podemos equivocarnos”

Medina explicó que la confusión se produjo por la falta de verificación de su equipo. “Algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar por el ‘tengo estas imágenes’ y no se toman el trabajo de comprobar de quién se trata. En este programa todos sabemos quién es quién en la farándula y no podemos equivocarnos”.

Asimismo, la periodista adelantó que aplicará medidas correctivas para evitar que un hecho similar se repita. “Es una equivocación que revela que hay varias cosas por corregir en el equipo. No sé si el cansancio está haciendo mella, pero ya estamos tomando las medidas disciplinarias correspondientes”.

En otro momento, reconoció sentirse avergonzada por lo ocurrido. “Siento una vergüenza inmensa por un error ajeno. Yo soy la cabeza de este programa y a veces me da la sensación de que no puedo estar varias horas alejada de la redacción. Hoy estuve grabando para mis redes sociales toda la mañana y nadie me consultó cosas elementales porque creen estar en lo cierto”.

"No me gusta reconocer errores tan estúpidos"

Medina remarcó que asume la responsabilidad del caso. “Es un error que lamento, porque no me gusta reconocer errores tan estúpidos. Pero así es cuando se trabaja con seres humanos que creen saberlo todo. Mil disculpas a Angye Zapata por haberla involucrado en un ampay donde no tenía nada que ver”.

Finalmente, precisó que las imágenes mostraban en realidad al arquero Angelo Campos con una joven ajena a la farándula. “Entonces pierde interés periodístico. No nos interesa lo que haga este jugador porque es soltero y tampoco nos interesa con quién pasó la noche”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis