Christian Domínguez dice estar "chocado y nervioso" tras asesinato de Paul Flores: "Mañana puedo ser yo"

Christian Domínguez se pronunció sobre Paul Flores, cantante de Armonía 10 asesinado en un ataque de delincuentes al autobús de la orquesta en la avenida Próceres de Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) en la madrugada del último domingo 16 de marzo.

Al respecto, el líder de Gran Orquesta Internacional lamentó el deceso del músico conocido como 'Russo' y comentó que tanto él como sus colegas están "muertos de miedo" por la inseguridad que se vive en el país.

"El domingo fue un despertar bastante doloroso. No tuve el gusto de ser amigo de Paul Flores, pero éramos colegas y había respeto. Ahora, todos estamos muertos de miedo. He estado nervioso todo el domingo y no es justo que pasen este tipo de cosas", declaró el cumbiambero a Trome.

En ese sentido, el también actor de Mi amor el wachimán mostró su preocupación al considerar que él también podría ser víctima de la delincuencia y extorsionadores.

"Estoy bastante chocado, nervioso y ansioso. Me pongo sensible porque me veo reflejado porque mañana puedo ser yo, de solo imaginarme que pase algo, pues me preocupo por mis padres y por mis hijos", añadió.

Paul Flores, cantante de Armonía 10, fue asesinado el último domingo en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Instagram (armonia10oficial)

Restos de Paul Flores, el recordado 'Russo' de Armonía 10, llegaron a Piura

Los restos de Paul Flores, el cantante de Armonía 10, conocido como el ‘Russo’, llegaron a Piura el último lunes 17 de marzo. Ahora, el fallecido artista viene siendo velado en su domicilio ubicado en el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de 26 de octubre.

Entre aplausos y lágrimas, familiares, amigos, fanáticos y compañeros de la orquesta de cumbia recibieron el cuerpo del cantante antes de rendirle un tributo.

El cuerpo de Paul Flores fue recibido en el Aeropuerto Guillermo Concha Ibérico donde hubo gran presencia de músicos y fanáticos. En el lugar estuvieron Carolina Jaramillo, viuda del 'Russo', Christian Flores, hermano del cantante, e integrantes de Armonía 10.

Sus compañeros de orquesta confirmaron que le rendirán un homenaje en el frontis de su vivienda. Aún está por definirse la fecha del entierro, que se realizará en el cementerio Mapfre, en el distrito de Castilla.

Paul Flores era una de las voces principales de la orquesta Armonía 10. | Fuente: Instagram (armonia10oficial)

¿Quién fue Paul Flores?

Paul Flores García, conocido como el 'Russo', nació el 21 de septiembre de 1984 en Piura. Desde joven mostró una profunda pasión por la música, iniciándose en la cumbia a los 17 años como parte de Armonía 10. Aunque en algún momento se alejó de los escenarios, su talento lo trajo de vuelta a los 21 años, consolidándose como una de las voces más queridas y emblemáticas del grupo.

A lo largo de su carrera, Flores recorrió todo el país, ganándose el cariño de miles de seguidores. A pesar de las dificultades, regresó con fuerza tras la pandemia, recibiendo un cálido recibimiento de su público. En su vida personal, estaba casado con Carolina Jaramillo, con quien tenía un hijo.

En cuanto a su carrera artística, Russo había lanzado recientemente Pendejerete, una colaboración con la cantante Leslie Shaw, que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos más escuchados entre sus seguidores. A pesar de su naturaleza reservada, Flores siempre compartió con sus fans su amor por la música y su constante trabajo por ofrecer lo mejor en cada presentación.

