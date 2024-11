"Provocar chisme y lástima no te representa": esposa de Master Chris le responde a Daniela Darcourt

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Querida Daniela, entendemos tu frustración y agonía por no haber podido superar el éxito de Señor mentira", se lee en las primeras líneas del mensaje de Diana Montes, esposa de Christian Maldonado, más conocido en la industria musical como Master Chris, después de las declaraciones de Daniela Darcourt por la eliminación del videoclip de su canción que después fue repuesto en YouTube.

Montes, productora colombiana y fundadora de los Premios Heat, le pidió a la salsera peruana que se enfoque en su música y en lo que viene más adelane. "La fórmula no es quedarse en el pasado ni pensar que no has podido lograrlo nuevamente porque alguien te pone obstáculos o porque no te volvieron a nominar a unos premios", agregó en el texto compartido en sus historias de Instagram.

Por otro lado, criticó la actitud de Daniela Darcourt por no saber manejar la situación con Master Chris generando una polémica en los medios: "Provocar chisme y lástima no representa la grandeza que tienes como artista. Haz que tu talento maravilloso, tu música y trabajo hablen por ti", sentenció.

Asimismo, Diana Montes reconoció el talento de la intérprete y se animó a aconsejarla: "Convéncete de la gran artista que eres; sal con alegría y gratitud a conquistar el mundo. Sigamos trabajando juntos desde el amor y la gratitud: 'Esa es la fórmula'". Esta situación ha creado una controversia entre los seguidores de la artista y el productor musical ya que ambos han recibido críticas y también mensajes de apoyo.

¿Qué ocurrió con el videoclip de Señor mentira?

El último sábado, Daniela Darcourt denunció públicamente que estaba siendo víctima de un sabotaje que puso en riesgo su carrera musical. A través de un video, la salsera expresó su frustración al revelar que el videoclip de su tema Señor mentira había sido eliminado de su canal oficial de YouTube, un hecho que consideró parte de un intento por frenar su trayectoria artística.

"Con un nudo en la garganta hago este video porque he recibido muchos comentarios como: ‘Dani, ¿por qué tu música ya no suena como antes?’ o ‘¿Por qué no estás en tal lugar si te lo mereces?’. Hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniendo piedras en el camino... ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien", expresó visiblemente afectada.

Paula Arias trabaja con Master Chris en un disco de Son Tentación

Durante la entrevista con Alan Diez en el programa Así Somos de RPP, Paula Arias resaltó el profesionalismo de Master Chris, con quien trabaja en la producción de un nuevo disco para Son Tentación, programado para lanzarse en 2025: "Tengo que decirlo y no tengo por qué ocultarlo, Master Chris nos ha apoyado este año. No es fácil hacer toda la producción de un disco entero con un productor internacional que ha trabajado con varios artistas a nivel mundial".

También subrayó que su relación laboral con el productor no es gratuita ni fruto de favoritismos, sino el resultado de un contrato profesional. "Yo he contratado a Master Chris. Llevamos meses trabajando con él y el trabajo no se hizo de la noche a la mañana", aseguró.

Además, reiteró que no hay enemistad alguna con Daniela Darcourt y que simpre hubo un trato cordial y de respeto entre ambas. "Quieren crear un conflicto entre Daniela y yo como si hubiera algo, pero no hay nada. Siempre le voy a tener mucho cariño y respeto a ella", dijo.

