"De corazón roto a corazón sanado": Darlene Rosas revela su proceso personal para vencer la depresión

Darlene Rosas muestra su proceso para vencer la depresión en conmovedor video en TikTok. | Fuente: TikTok (Darlene Rosas)

Darlene Rosas volvió a compartir contenidos en sus redes sociales. La modelo e influencer peruana, quien radica en México desde el 2018, difundió un conmovedor video en TikTok donde da a conocer su proceso personal para vencer la depresión.

Echada en su cama y con una secuencia de imágenes de ella mostrando su rutina, Rosas detalló cómo se sentía en un momento difícil de su vida.

“Me había perdido. Me quedé como en pausa. Después de unos meses difíciles para mi dónde conocía una nueva forma de corazón roto. Tuve que parar porque me di cuenta de que solía hacerlo por todos, menos por mí, y me necesitaba”, expresó la exparticipante del desaparecido reality Combate.

En ese sentido, la también excandidata al Miss Perú señaló que “su antigua yo se había ido, pero su nueva yo aún no llegaba”. “Me quedé como en el medio esperando hasta que me di cuenta de que no iba a llegar, tenía que ir por ella”, explicó.

“Así es cómo decidí enfocarme en mí. En fortalecer mi mente, en mi relación con Dios, mi cuerpo, en aprender a amarme mejor. Crecer mi autoestima, redescubrirme en el proceso y así resignificar el dolor creando nuevos planes, nuevos puentes y sueños”, añadió.

Darlene Rosas se casó con el publicista Ricardo Oviedo el 2021 en México. | Fuente: Instagram (darlenerosasl)

Darlene Rosas sobre su salud mental: “Me encerré y hoy decidí salir”

Darlene Rosas contó que recuperar su salud mental “no fue un proceso lineal” ya que “ha tenido sus bajones” que le permitieron aprender de sus errores y volver a empezar.

“Mientras hacía estos cambios tan profundos, me encerré y hoy he decidido salir. Volver a conectar con la vida afuera de mí. Invitar a los que quieran formar parte de mi proceso mientras sigo sanando mi corazón”, sostuvo.

La modelo, quien se casó con el publicista Ricardo Oviedo el 2021, mencionó que tuvo que “dejar de fingir para no incomodar, ser más honesta con lo que siente y más que un 'glow up' va hacia una metamorfosis”.

“Estoy lista para salir de mi capullo, seguir transformándome y trabajando en todas mis partes. En lo espiritual mejorar mi salud, mi piel, entrenar mi físico, mi mente. Volver a crear, a divertirme. A reír desde adentro, sentirme hermosa, con luz”, manifestó.

Por último, resaltó que el proceso para vencer la depresión “no es un día para el otro”. “Sé que en cualquier momento esas alas coloridas volverán a salir y si te identificas con esto podemos hacerlo juntas. Bienvenida a mi metamorfosis. De corazón roto a corazón sanado”, concluyó Rosas.

Darlene Rosas se hizo conocida tras su participación en el desaparecido reality Combate. | Fuente: Instagram (darlenerosasl)

Darlene Rosas compartirá más videos de su recuperación

Darlene Rosas se pronunció sobre el video de TikTok donde comparte su proceso personal para recuperarse de la depresión.

“Nunca me sentí tan vulnerable al subir un video, porque sé que puedo ser juzgada, pero a su vez, me mantengo firme porque he decidido ser más honesta con mis sentimientos, abrirme, compartir más desde mi corazón, mis experiencias, lo que voy aprendiendo”, dijo.

De igual manera, señaló que escribiendo su testimonio su corazón “late a mil” y sus manos “están congeladas por el frío y los nervios”. “Quizá para ustedes pueda ser un video más, pero para mí es abrirles la puerta hacia lo que estoy sintiendo, viviendo, en dónde estoy ahora”, comentó.

“Las redes sociales están plagadas de cosas aspiracionales, pero cuando pasas por situaciones complicadas, créanme que un closet lleno o repleto, no te sirve. Me he cuestionado tanto todos estos últimos tiempos”, agregó.

Por otro lado, Darlene afirmó que seguirá compartiendo su contenido para sus seguidores. “Ahora mi reto está en que también voy a compartirles más de mí y mis procesos. Este video es una invitación, pero también una dedicatoria para mí, de un nuevo comienzo. ¡Los quiero!”, expuso.

