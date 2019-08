Descubre por qué Yahaira Plasencia se comparó con Jennifer Lopez. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia asegura que está en la mejor etapa de su vida. La salsera, quien se presentó en el estreno de la segunda temporada de "El artista del año", está enfocada en internacionalizar su carrera de la mano del premiado productor Sergio George. Recordando cómo llegó hasta este momento, ella realizó una curiosa comparación con Jennifer Lopez.

"Yo empecé bailando, la misma historia de Jennifer Lopez", aseguró la artista al programa "Reporte Semanal". "Jennifer Lopez empezó como bailarina, coreógrafa. Yo era coreógrafa, bailarina, he modelado y se me dio la oportunidad de poder cantar sin haber estudiado", explicó Yahaira Plasencia.

La salsera, que presentó su canción "Y le dije no" en "El artista del año", comentó que cuando empezó a cantar en circos y en una orquesta de salsa, inició sus estudios en la música. "Pero siento que me faltan algunas cosas. Para eso me estoy preparando", agregó la intérprete.

Durante su participación en el show de Gisela Valcárcel, la joven agradeció a sus seguidores por el éxito del videoclip "Y le dije no", grabado en Miami, con más de 800 mil reproducciones en YouTube.

Yahaira Plasencia busca la internacionalización de su carrera. | Fuente: Instagram

“Estoy en la mejor etapa de mi vida. (…) quiero aprovechar para decirle a los jóvenes que por más difíciles que sean algunos días hay que continuar”, aseguró Yahaira Plasencia durante "El artista del año".

EN SILENCIO SOBRE SU VIDA PRIVADA

La intérprete ha evitado contestar cualquier pregunta sobre su vida sentimental, debido a los recientes rumores de que retomó su relación con el futbolista Jefferson Farfán. La salsera señaló que, en este momento, planea evitar exponer mediáticamente su vida privada.

Por ese motivo, precisó que se arrepiente de hacer mediática su relación con Jefferson Farfán hace tres años. "En algún momento, sí porque me cayó todo de porrazo. Definitivamente expuse demasiado mi vida privada. Ahora he tomado la posición de que mi vida privada solo me compete a mí y a mi familia", dijo recientemente Yahaira Plasencia tras ser consultada por RPP Noticias.