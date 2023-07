'El Gran Chef Famosos': Ricardo Rondón nombró al participante que podría ser su sucesor

El Gran Chef Famosos ingresó a la recta final de su segunda temporada y genera grandes expectativas de quién obtendrá el título del mejor chef. Ante ello, el ganador de la primera temporada Ricardo Rondón no se quedó callado y en su visita a Jirón del Humor reveló que Mr. Peet reúne todos los requisitos para llevarse la preciada olla de oro.

"He visto a todos y es muy dura esta competencia. Sin embargo, le tengo fe a Mr. Peet, me hace recordar a mí en la competencia por el temperamento. También porque yo permanentemente era sentenciado y no me salían las cosas bien. Pero yo siempre apostaba por el sabor. Mis platos no eran elegantes, eran feos pero sabrosos; así que creo que por ahí Mr. Peet puede ser mi sucesor", comentó Ricardo Rondón.

El periodista también se refirió a su participación en diferentes programas, tras haber ganado la primera entrega del reality de cocina.

"El ganar me ha significado que grandes amigos me inviten a sus programas. También, tengo una secuencia los miércoles que es 'El desayunón de Rondón Tolón Tolón' en Arriba Mi gente", agregó.

Noche de sentencia y sorpresas

Los desafíos en El Gran Chef Famosos se ponen cada vez más fuertes y los participantes volverán a estar bajo la presión de la noche de sentencia. Hoy Mr. Peet, Katia Palma, Belén Estévez, Laura Spoya y Ale Fuller deberán darlo todo en la cocina, pues solo uno de ellos será salvado y los cuatro restantes pasarán a noche de eliminación.

Según el reciente avance promocional, la suerte no estará de lado de ninguno de los participantes, pues los nervios se apoderarán de ellos y echarán a perder sus preparaciones. “Yo no salvaría a ninguno”, se escucha decir al jurado Masías al evaluar cada plato.

¿Qué sucedió el 26 de julio en El Gran Chef Famosos?

Pese a estar a semanas de culminar la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, las ocurrencias de los participantes no pasan por alto.

Jesús Neyra ganó un beneficio especial para el segundo plato por hacer las mejores 'barritas'. Sin embargo, olvidó cómo luce la caigua para la preparación del desafío final.

Laura Spoya, Belén Estévez y Mónica Torres tuvieron que cumplir con un reto que consistió en girar unas casillas hasta encontrar todos los ingredientes.

Las concursantes no aguantaron la paciencia de José Peláez en este desafío y terminaron gritándole al conductor para poder seguir su camino al almacén.

Laura Spoya quemó su arroz por primera vez en la segunda temporada. La concursante logró rescatar una parte, sin embargo, intentó ocultar su error llenando su olla con agua.