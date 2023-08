Jesús Neyra fue el último eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Gracias por el cariño y el amor"

"Fui el primer eliminado de la competencia, regresé y he sido el último eliminado", dijo Jesús Neyra al despedirse de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos.

Su segundo platillo sí convenció al jurado, sin embargo, la preparación de Mr. Peet y Mauricio Mesones fue superior. "Estoy feliz de aprender a cocinar un poco más, toda la buena predisposición, la amistad detrás de cámaras. Me iré a seguir afilando los cuchillos. Voy a extrañar la buena onda, voy a extrañar todo", agregó el actor peruano.



Tras dar el nombre del eliminado, Giacomo Bocchio alentó a Jesús Neyra a que siga cocinando porque tiene talento: "Jesús tiene talento en la cocina. Te vas no por hacer un mal plato, te animo a que sigas haciéndolo". Por otro lado, Nelly Rossinelli vio la evolución del artista y aseguró que volvió como el Ave Fénix.

"Volviste con todas las herramientas, vi tu evolución y crecimiento, tienes un potencial increíble. Eres un gran ser humano". Finalmente, Javier Masías espera que Neyra siga cocinando después de su paso por El Gran Chef Famosos: "Me acuerdo cuando te fuiste por primera vez, te persuadí para que no tiraras la toalla. Hemos visto al mejor Jesús y eso genial. Te quiero agradecer por todo lo que has dejado en esta cancha y por todas las alegrías que nos has dado".

"Les agradezco a todos los que me han seguido, les doy mucho amor, mucho cariño voy a seguir cocinando por ustedes. Me voy con satisfacción, espero verlos pronto con más recetas", se despidió Jesús Neyra.

Jesús Neyra fue eliminado de la segunda temporada de "El Gran Chef Famosos". | Fuente: Instagram

Los 6 primeros famosos de la tercera temporada

Luego de dos exitosas temporadas, la tercera edición de El Gran Chef Famosos llegará este lunes 14 de agosto desde las 8:00. p.m. A pocos días de su estreno, se confirmó al primer grupo de famosos que lo darán todo en la cocina.

Después de días de intriga, también se confirmó la presencia del presentador José Peláez en un avance promocional.

"Que no 'panda el cúnico' que esta carrera aún no termina. Prepárense familias peruanas porque en esta temporada el caos continúa y la diversión también", se le escucha decir al carismático conductor.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado la permanencia de Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli como los integrantes del jurado.

Las reconocidas actrices Leslie Stewart, Mariela Zanetti y Sirena Ortiz, los conductores Santi Lesmes y Rocky Belmonte; además del ‘tiktoker’ peruano Josi Martínez son los seis primeros participantes que se someterán a los nuevos desafíos culinarios de El Gran Chef Famosos.