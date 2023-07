'El Gran Chef Famosos': eliminados regresan a la competencia para el 'repechaje' ¿quiénes estarán?

Este jueves 20 de julio, los seis participantes eliminados de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, Jesús Neyra, Jimmy Santy, Junior Silva, Antonio Pavón, Mauricio Mesones y Natalia Salas, vuelven por su revancha a la cocina del reality para la etapa de 'El Repechaje'.

Ellos tendrán como principal reto convencer al jurado para que les dé una segunda oportunidad y puedan llevarse el título de 'El Gran Chef'. Sin embargo, esto no será nada sencillo, pues los concursantes deberán enfrentarse a desafíos culinarios más extremos.

¿Qué pasó el 19 de julio en El Gran Chef Famosos?

La última edición del reality de cocina dejó como eliminada a Natalia Salas, quien entre lágrimas se despidió de la cocina.

"Qué pena, no me quería ir. He hecho lo mejor que he podido, estoy bien contenta de haberlos conocido. Sí se puede, quiero que sepan que después de cualquier mala noticia, sí se puede. Ha sido una gran experiencia, aprendí un montón. Espero que las personas que me hayan visto, que sepan de mi historia y que se den cuenta que es posible si es que tienen ganas", dijo la actriz y cantante.

Esta eliminación conmovió al público, quienes mediante redes sociales enviaron frases de apoyo destacando la participación y el desempeño de Natalia Salas en el concurso culinario.

"Lo máximo Natalia, volverás y te esperamos con los brazos abiertos", “Eres una triunfadora, regresarás con más fuerza", "Natalia ejemplo de vida", son algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Qué otros famosos son reclamados en redes?

Junior Silva y Mauricio Mesones son otros famosos que también se han robado los corazones de los televidentes, pues exigen el regreso de ambas figuras. "Debe haber repechaje de ley, se extrañará a Mauricio y a Junior Silva", "Mauricio y Junior al repechaje ...lo hicieron excelente... muy aparte nos divirtieron un montón... que regresen", son los mensajes del público en redes.



¿Cuál es el verdadero? vs. El Gran Chef Famosos: ¿quién lideró el rating el último fin de semana?

El sábado 15 de julio, los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y no se trata de ningún programa cómico ni reality de cocina.

El programa que superó a los demás fue el estreno de ¿Cuál es el verdadero?, nuevo espacio conducido por Adolfo Aguilar, con 9.6 puntos en el ranking, y que tuvo en el set a Verónica Linares, Sheyla Rojas y Johanna San Miguel. A él le sigue El reventonazo de la Chola (8.5) donde la cantante Azucena Calvay anunció su embarazo, Karol Sevilla se quebró por su recibimiento en Perú y el homenaje de los hijos de Walter Lozada a su padre.

Por otro lado, El Gran Chef Famosos, uno de los programas favoritos de la tv peruana, obtuvo 7.9 puntos de rating y quedó en cuarto puesto. En el programa, Mónica Torres y Natalia Salas quedaron en sentencia mientras que Ale Fuller fue salvada por el jurado y pasa a la siguiente ronda. Finalmente, JB en ATV hizo una imitación del reality de cocina.