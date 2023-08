Mr. Peet fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Todo lo que hago es por mi hijo"

Cada vez más cerca de la final. 'El Gran Chef Famosos' está eliminando un participante por día y solo quedan cinco: Ale Fuller, Mr. Peet, Laura Spoya, Mauricio Mesones y Natalia Salas. Sin embargo, el jurado eligió a quien no estuvo a la altura.

Para el primer plato, los concursantes tenían que preparar Tartar de trucha con salsa de maracuyá y chips de quinua. La ganadora del beneficio fue Fuller y tuvo que poner en escultura a cada uno de ellos. Tras ello, llegó el segundo reto: Costillar de cordero con costra de hierbas y cuscús de vegetales.

Luego de degustar, Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías decidieron eliminar de 'El Gran Chef Famosos' a Mr. Peet. El mejor plato lo tuvo Ale Fuller por lo que continúa en competencia.

"Me hiciste creer que ibas a llegar a la final, te lo juro", dijo José Peláez, el conductor. "Vamos a extrañar mucho tus chistes oscuros, tu soberbia, tu humor ácido, tienes un gran corazón", resaltó Natalia Salas. "Eres un hombre muy trabajador, te pones retos, los cumples, eres admirable, tienes una gran sazón, gracias por haber probado tu cocina, espero que me consideres un amigo", comentó Bocchio.

"Tienes como roble a tu familia, eso admiro de ti, aunque no lo creas, te admiro mucho", agregó Nelly Rossinelli entre lágrimas. "Me quedé con las ganas de venir con mi hijo. Ayer me dijo "Papá y cuándo vamos a ir". Le mando un beso a Ariel, te quiero mucho hijo y si llegué acá es por ti", dijo Mr. Peet antes de despedirse.

Mr. Peet no pudo llegar a la final de 'El Gran Chef Famosos' a solo días de que acabe la temporada 2.

¿Quiénes son los participantes de 'El Gran Chef Famosos 3'?

Después de días de intriga, la producción de 'El Gran Chef Famosos' presentó de manera oficial a los 12 famosos que participarán en los próximos dos meses de competencia.

Se tratan de las reconocidas actrices Leslie Stewart, Mariela Zanetti y Sirena Ortiz, los conductores Santi Lesmes y Rocky Belmonte y el 'tiktoker' peruano Josi Martínez son los seis primeros famosos que fueron revelados. A ellos se les suma la participación de Mayra Goñi, Beatriz Martínez 'Herbolaria', Milena Vásquez, Christian 'El loco Wagner', Fátima Aguilar y Armando Machuca.

La primera en ser presentada fue la actriz Mariella Zanetti, quien resaltó su compromiso con la competencia: "Estoy realmente feliz, emocionada y súper comprometida con este programa. Quiero darlo todo, con mis compañeros nos estamos divirtiendo un montón".

Luego fue el turno de Armando Machuca, uno de los actores más talentosos en el campo de la improvisación, técnica que intentará aplicar en el programa "por no saber cocinar". "Este programa me emociona porque combina la cocina, la adrenalina de la competencia y mucha buena onda", agregó.

Ellos se someterán a los nuevos desafíos culinarios que imponga el jurado de 'El Gran Chef Famosos'. En cada programa los participantes intentarán clasificar en todas las etapas de la competencia para llevarse el título de 'El Gran Chef'.