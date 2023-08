Mónica Torres se despidió entre lágrimas de 'El Gran Chef Famosos': "He vuelto a enamorarme de la cocina"

Ale Fuller, Mr. Peet, Mónica Torres, Laura Spoya, Mauricio Mesones y Natalia Salas son los finalistas de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos', sin embargo, uno de ellos fue eliminado del programa y ya no seguirá luchando para ser el sucesor de Ricardo Rondón.

Para el primer plato, el jurado les pidió que preparen una sopa criolla. Tras probar, Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio dieron como ganadora a Spoya quien recibió un beneficio que trataba de interrumpir la preparación del segundo plato -estofado de lengua- para que dijeran unos trabalenguas.

Después de probar y deliberar, decidieron eliminar a Mónica Torres de 'El Gran Chef Famosos'. "He encontrado personas maravillosas, me encontré con la cocina. Me di cuenta que he vuelto a enamorarme de la cocina. Gracias Giacomo por todos tus consejos, gracias Nelly por tu cariño y ternura, Javier, amo tu acidez en los comentarios. Peláez, te adoro", dijo entre lágrimas la actriz.

"Te prometo que me esforzaré un montón para que esa olla -el trofeo- se quede con nosotras", comentó Salas quien lamentó la eliminación de su gran amiga.

¿Quiénes continúan en competencia de 'El Gran Chef Famosos'? Mauricio Mesones, Ale Fuller, Laura Spoya, Mr. Peet y Natalia Salas.

Natalia Salas y Mónica Torres se despidieron entre lágrimas ya que, de las dos, solo Salas continuará en la competencia.Fuente: Twitter

Los 6 primeros famosos de la tercera temporada

Luego de dos exitosas temporadas, la tercera edición de El Gran Chef Famosos llegará este lunes 14 de agosto desde las 8:00. p.m. A pocos días de su estreno, se confirmó al primer grupo de famosos que lo darán todo en la cocina.

Después de días de intriga, también se confirmó la presencia del presentador José Peláez en un avance promocional.

"Que no 'panda el cúnico' que esta carrera aún no termina. Prepárense familias peruanas porque en esta temporada el caos continúa y la diversión también", se le escucha decir al carismático conductor.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado la permanencia de Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli como los integrantes del jurado.

Las reconocidas actrices Leslie Stewart, Mariela Zanetti y Sirena Ortiz, los conductores Santi Lesmes y Rocky Belmonte; además del ‘tiktoker’ peruano Josi Martínez son los seis primeros participantes que se someterán a los nuevos desafíos culinarios de El Gran Chef Famosos.